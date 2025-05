Logró un contrato de cientos de millones de dólares, pero quedó en la ruina por torturar perros: la historia de Michael Vick

La insólita situación de un ex jugador de la NFL que logró una fortuna de cientos de millones, pero terminó en bancarrota.

El impensado delito que llevó a Michael Vick a la ruina

El contrato multimillonario de Vick se rescindió rápidamente tras ser declarado culpable de dirigir una red ilegal de peleas de perros en 2007 y condenado a casi dos años de prisión por el delito. Vick quedó en la indigencia y se declaró en bancarrota (capítulo 11) en 2008 con deudas de unos 18 millones de dólares, el equivalente a 26,3 millones de dólares en la actualidad.

Los investigadores descubrieron en el lugar los restos enterrados de docenas de perros que habían sido ahogados o ahorcados, simplemente por no querer pelear. En el lugar habían construido una cerca alta para que no se viera lo que estaban haciendo. Los hombres probaron a los perros en peleas, les dispararon a algunos, otros fueron electrocutados e incluso dejaban colgando a los que no se desempeñaban bien.

Luego regresó a la NFL, pero fue apartado de los Falcons de Atlanta. El público fue muy hostil con él y pidió que se lo desvinculara del fútbol americano para siempre. El quarterback con los años limpió su imagen y se convirtió en un activista de los derechos de los animales con la Sociedad Protectora de Animales en 2009. Se dedicó desde entonces a la tarea de acabar de una vez por todas con las peleas de perros.