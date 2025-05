Cardoso resaltó la importancia del aspecto tributario en la minería

En el país ya se contaba ya con la ley de inversiones mineras, de la que consideró que “daba cierta estabilidad, pero se decide ampliar ese esquema y panorama para las inversiones”, y en esa línea no dudó cuando dijo que “a mi modo de ver todavía no tenemos una simpleza tributaria, y los sistemas como el RIGI, que se están implementado, no son tan simples y tan fáciles de acceder, pero es un buen primer paso el que se dio, ya que en definitiva hay movimiento y eso atrae inversiones”.

El renacer minero de Mendoza

La provincia de Mendoza se puso como objetivo poder desarrollar la minería en la provincia, y Cardoso consideró en ese sentido que “está dando pasos lentos pero firmes, informando mucho mejor, contando que la forma también de hacer minería ha cambiado, que la tecnología que hoy se utiliza ha cambiado y la forma de traer eso es generando seguridad, tanto legal como institucional, porque podemos tener buenas normas pero si el gobierno que viene las modifica o no las respeta nadie quiere litigar, tenemos que acceder a una Corte Suprema que me asegure que ese marco regulatorio está fijo, y la idea es que no se llegue hasta ese punto.

“Mendoza está trabajando en ese sentido a través de programas como el Plan Pilares, con la denominación de Malargüe distrito minero occidental, donde se generaron declaraciones de impacto ambiental en forma conjunta, para facilitarle al inversor la información y para facilitarle a los propietarios el trabajo, uniendo esas partes” donde estas declaraciones de impacto ambiental fueron aprobadas por ley pasando por la legislatura, dándole más transparencia al proceso.

Talento argentino para el mundo

El hecho que se sumen proyectos al desarrollo minero nacional trae aparejado el complejo tema de la cantidad de talento que hay en el país para ocupar los puestos de trabajo que se requerirán en los mismos. Cardoso fue contundente en ese aspecto cuando aseguró que “hay mucho talento pero si se siguen desarrollando y creciendo la minería va a hacer falta más talento todavía, y ahí hay un gran desafío y en Mendoza ya se están moviendo algunas fichas para generar convenios con universidades de afuera para generar convenios y nuevas especialidades, pero también nuevas tecnicaturas”.

En esa misma línea vislumbró que “ si se sigue aumentando la demanda de todo tipo de talentos en la cadena productiva van a hacer falta desde nuevos abogados, inversores, nueva gente que esté prestando servicios a las empresas mineras, y todas las que participan como empresas satélites que están formando parte de la cadena productiva y allí van a hacer falta más talentos”, donde dejó en claro que “Argentina tiene muchos profesionales muy buenos, muchos técnicos y trabajadores muy preparados, no solamente en la metrópolis, sino en todas las provincias vamos a encontrar profesionales, trabajadores y técnicos muy capacitados y dispuestos a poder trabajar”, pero que no van a ser suficientes para lo que va a requerir la industria.

¿Qué pregunta y necesita un inversor extranjero?

La duda siempre está, ¿cuál es la pregunta que realiza el inversor a la hora de interesarse en la minería argentina? Cardoso sostuvo que dentro de la serie de consultas “lo primero que ve es el potencial minero de una región, donde en el caso de Mendoza el potencial minero más grande está en el sur, en Malargüe y en función de ello se ven los proyectos que están disponibles y a partir de ahí la regulación, tanto en cuanto al ejercicio de la minería propiamente dicho, desde la prospección en adelante, hasta la regulación tributaria”.

Sobre este aspecto, comentó que el inversor “desde el momento uno que empieza con cualquier tipo de proyecto estás tributando, por lo que su principal inquietud es cómo voy a tributar y cual es la seguridad jurídica que voy a tener en el desarrollo de la minería y en la tributación” por lo que “esos son los dos principales ejes que consultan” para luego analizar si “existe la licencia social y se puede desarrollar la minería” en dicho proyecto.

Litigios en el exterior

Uno de los puntos más discutidos durante el debate por el RIGI fue el de darle la posibilidad a las empresas, ante cualquier incumplimiento que pudiera surgir, de realizar la denuncia y el fallo se realice en él exterior, en ese punto el Doctor Cardoso explicó con precisión que esta situación donde en caso de litigios la jurisdicción este fuera de Argentina “se cuestionó mucho por una cuestión de ceder la jurisdicción, que es algo que tiene todo país soberano, de poder resolver los litigios de las cosas que pasan adentro, y creo que eso ha sido con una visión de darle algo más que seguridad jurídica es seguridad institucional, y si viene otro gobierno u otras personas con otra idea y quieren modificar esta norma, pero como nosotros -por el país- dijimos que vamos a garantizarla por una determinada cantidad de tiempo, en este caso por treinta años, estas reglas juego si las cambio va a haber un tercero imparcial, por más que siempre decimos que están todos en contra o a favor nuestro, pero Argentina no es más que un país dentro del globo más allá de nuestro ego argentino, no es más que un tercero imparcial que va a venir a resolver una cuestión planteada en esta norma, se modificaron las reglas de juego a alguien que entró justamente en un país que entró por esta ley, no es más que eso y no estamos postergando, soberanía ni jurisdicción”.