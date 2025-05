Elecciones porteñas: una contienda nacionalizada donde se pone en juego quién pierde más

El calendario electoral desdoblado tendrá su pelea estelar este domingo, cuando los porteños acudan a las urnas para votar, simplemente, legisladores . O concejales, con menos grandilocuencias que las que le imprimen los habitantes de la Ciudad del puerto. Sin embargo, la inédita relevancia que le dieron las principales fuerzas, ya sea para dirimir internas o para usar estos comicios como una clasificación para 2027, llevó no solo a que se nacionalizara la fecha, sino a que la contienda sea a todo o nada: los protagonistas, en general, tienen más para perder que para ganar.

En tiempos de vértigo, un factor de último momento le agrega más incertidumbre. No hay tiempo para medir cómo predispone al electorado la s tormentas que castigaron al AMBA . En líneas generales, la Ciudad no vivió las imágenes que sí se vieron en la Provincia. Tampoco queda claro cómo se leerá en las urnas la bandera anti cambio climático que suele levantar Milei , pese a los desastres naturales que no dan tregua en estas pampas.

Asimismo, si la tendencia a la baja participación se registra también en CABA, no está claro quién se beneficiará. A juzgar por lo que ocurrió en domingo pasado en cuatro provincias, son los oficialismos los que sostienen a sus votantes, ya que movilizan una estructura que suele responderles. También los espacios más chicos suelen inflar sus guarismos porcentuales en ese escenario.

Pese a ese festival de listas en las máquinas de la boleta única electrónica (sistema que promete agilizar el escrutinio), los protagonistas son tres: Silvia Lospennato (PRO), Leandro Santoro (PJ) y Manuel Adorni (La Libertad Avanza –LLA-). Mientras los dos primeros localizaron la campaña, el último optó por la nacionalización. Mientras el PRO y LLA sacaron a la cancha a sus figuras nacionales, Mauricio Macri y Javier Milei, el PJ se centró en Santoro, sin otras referencias.

El candidato del PJ parte como favorito por el astillado de la oferta de centro y de centro derecha. La duda es si la aparición del Presidente en la campaña podría hacer que el vocero candidato saque una luz de ventaja en la recta final, antes de la bajada de la bandera a cuadros.

Supervivencia y jugadas de riesgo

El PRO, que gobierna la Ciudad desde 2007, es, como marca la regla para todo oficialismo, el que tiene la obligación de sostener su hegemonía. Aunque por cómo se barajaron las cartas, no ve con malos ojos una derrota digna. Al natural desgaste de una gestión prolongada se suman múltiples desafíos para el macrismo. Y no en vano se utiliza macrismo: el PRO que se presenta en CABA son los soldados leales de Mauricio, y por consiguiente del primo Jorge, jefe de Gobierno.

Es que el PRO está fracturado y por eso estas elecciones no serán para ganar, sino para sobrevivir. No solo se emanciparon sus antiguos aliados del radicalismo y la Coalición Cívica. También asoma con lista propia Horacio Rodríguez Larreta, con sed de revancha contra Mauricio Macri por el salvavidas de plomo que le tiró en 2023. Mientas que Patricia Bullrich rompió lazos definitivamente: no solo se afilió a LLA, sino que parte de la tropa le responde en la Legislatura porteña y en el Congreso Nacional.

Por supuesto, la mayor amenaza para Macri viene de LLA, que se presenta por primera vez en el medio término. Al electorado compartido, que Milei le fagocitó en los hechos, se suma un deseo de aniquilación que emana, con dosis elevada de saña, desde los cuarteles violetas.

Por eso, en este contexto, Macri busca respirar políticamente, ya que en términos de reparto matemático de bancas puede salir hecho. Una derrota por paliza, que, traducido, sería un tercer lugar pero lejos de LLA, puede acelerar el proceso de salida de dirigentes amarillos. Hoy Mauricio Macri no es el jefe de los senadores nacionales. Los diputados se reparten entre el bullrichismo y aquellos que no se inmolarían por el fundador del partido. Intendentes bonaerenses miran la garrocha y los gobernadores hacen equilibrio. Por eso, de no llegar al piso del 20% en la casa matriz el macrismo quedaría sin poder de fuego para lo que viene, a merced de la voracidad libertaria.

Por su parte, LLA se metió por gusto en el berenjenal, solo por esa mencionada obsesión por eliminar al PRO del mapa. Como en el TEG. Si le sale bien, será bingo. Si termina incluso segundo, la tesis de Adorni de que esa posición “sería un excelente resultado” será menos que material descartable, por más paraguas que haya intentado abrir el vocero. La chance de unirse al oficialismo amarillo, como sí lo hizo en Chaco con el gobernador radical Leandro Zdero, hubieses asegurado la victoria y marcado el camino para una alianza en provincia de Buenos Aires. Incluso, si jugaba a media máquina como hizo en otros distritos, con los candidatos ignotos que le sobran a los libertarios, una derrota no hacía mella. Era una ecuación razonable: no engrosar el bloque de la Legislatura porteña, pero a cambio sostener el apoyo hasta aquí fiel del PRO en el Congreso.

Pero la intención de jugar en soledad vino acompañada por exponer a una de las figuras del Gobierno, al vocero Adorni. Pero, cuando los sondeos mostraban que el candidato no seducía a los porteños, LLA redobló la apuesta: puso a Milei al frente de la campaña y, de yapa, bajó todo el gabinete a mendigar el voto.

Tampoco alcanzó con eso. Los libertarios echaron mano a todas las prácticas que, en las palabras, venían a eliminar: uso de los recursos públicos con fines electoralistas, militancia rentada, estrategias parlamentarias que se ajustaron a las urnas y, finalmente, campaña sucia. Las conferencias de Adorni para reciclar anuncios que sientan bien a los porteños fueron en esa dirección, máxime cuando se había espaciado la presencia del vocero en el atril de la Rosada y esta semana encadenó tres consecutivas. La jugada para que fracasara el proyecto Ficha Limpia y Lospennato no pudiera sacar rédito se la atribuyó el misionero Carlos Rovira a Javier Milei, con quien habría pactado los votos negativos de los dos senadores del Frente Renovador de la Concordia. Conocido ese dato, Lospennato salió más fortalecida. Tampoco parece haber sido positivo para Adorni el acto de cierre, caótico. La última carta llegó el sábado por la noche, con la difusión de un video fake viralizado desde cuentas libertarias como las del Gordo Dan que indicaban con un video editado que Macri bajaba a Lospennato. Demasiado para ser la nueva política.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tommyshelby_30/status/1923864034454950152?s=48&t=NaNiCN_WyjJIkaPEoCJ6Fg&partner=&hide_thread=false SE BAJÓ LOSPENNATO AJJAJJAJAJAJAJAJAJJAJAJA https://t.co/vylY0EaA3o — SheIby (@TommyShelby_30) May 17, 2025

Otro punto que podrá derivar del resultado de este domingo es un recrudecimiento de la interna libertaria. Karina Milei se puso al frente del armado electoral. Santiago Caputo propuso otras recetas, pero no le dieron lugar. Un enfrentamiento silencioso, que por la lógica del Gobierno puede mantenerse elástico, sin llegar jamás a la ruptura. Sin embargo, las réplicas del acto llegaron ya a la próxima escala importante: provincia de Buenos Aires. La foto de Sebastián Pareja el jueves con José Luis Espert fue una respuesta a quienes le achacaron la responsabilidad del escándalo de la militancia rentada en el acto de cierre. Caputo puja por levantar el perfil de Agustín Romo en tierras bonaerenses y correr a Pareja del rol estratégico.

Mientras tanto, para este domingo, una buena elección de Ramiro Marra, socio fundador de LLA pero expulsado por Karina, podría ser letal para las aspiraciones de Adorni. Otro elemento que se juega en esa interna.

Moderado y con mirada local

En medio de esos tironeos, Santoro puede salir favorecido. Sin aumentar el caudal de votos del peronismo en la Ciudad, puede terminar ganando la elección. Salir primero, ya que difícilmente gane más bancas de las que pone en juego.

El candidato del panperonismo apostó por un tono moderado y una agenda local. Buscó en todo momento sostener en el ring al PRO, al que le apuntó por la gestión, y a LLA, por los dramas generados por la motosierra de Milei. Sabe Santoro y sus estrategas que la única opción de sostenerse arriba es evitar una polarización, para que ninguna fuerza rival pueda capitalizar el voto útil antiperonista.

El diputado nacional, con raíces UCR, bajó el tono para contrarrestar las acusaciones de “kirchnerista” que le lanzaban Adorni y Lospennato. Por su propio perfil, está lejos de La Cámpora, que se reservó lugares para octubre, para poner la cabeza de listas de senadores.

Santoro evitaba la elección nacional, para no tener que entrar en la probable polarización Cristina vs Milei. Apuesta a un buen resultado para posicionarse para 2027, cuando intentará pelear la jefatura de Gobierno.