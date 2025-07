Perdió más de 800 millones de dólares en criptomonedas: la insólita historia de Stefan Thomas

Millones de personas alrededor del mundo invierten en criptomonedas como forma de resguardar su capital o multiplicar sus ahorros. Sin embargo, los riesgos no solo están en la volatilidad del mercado: olvidar una contraseña puede resultar tan costoso como una mala inversión.

Con ocho intentos fallidos, el margen de error era mínimo. Cada nuevo ingreso errado acercaba a Thomas al bloqueo total e irreversible. La presión aumentó y las opciones se esfumaban con cada paso.

Frente al desastre, un grupo de hackers éticos le ofreció una solución. Lograron vulnerar un dispositivo similar utilizando técnicas extremas de hardware y microscopía. Aunque el método no se divulgó públicamente, afirmaron tener las herramientas para acceder a los fondos sin arriesgar el contenido del IronKey.

Thomas no aceptó la solución para recuperar sus millones en criptomonedas: los motivos

Pese al contacto con este equipo de expertos en ciberseguridad, Thomas decidió no avanzar. Ya había pactado verbalmente con otros grupos que intentaban recuperar el acceso, y no quiso romper ese compromiso. Aunque no hubo detalles del acuerdo, él se mantuvo firme en su palabra.

El misterio sigue abierto: no se sabe si alguien logró finalmente desbloquear el dispositivo. Mientras tanto, los más de 800 millones de dólares en Bitcoin siguen en una caja virtual cerrada con una sola llave… perdida.