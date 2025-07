Inició su imperio en los 90 gracias a una famosa comedia televisiva y hoy sigue siendo la celebridad más millonaria del mundo

Además de las regalías de Seinfeld, Jerry Seinfeld continúa generando ingresos a través de sus giras de stand-up y sus especiales televisivos. Uno de los más recientes, 23 Hours to Kill , le valió un pago de 20 millones de dólares por parte de Netflix.

Jerry Seinfeld nació y creció en Long Island, Nueva York , donde asistió a la escuela secundaria Massapequa. Luego de graduarse, pasó un tiempo como voluntario en el kibutz Sa’ar, en Israel. Más tarde, comenzó sus estudios universitarios en la Universidad Estatal de Nueva York en Oswego, pero después de dos años se transfirió a Queens College, en la City University of New York, donde se graduó con un título en Comunicación y Teatro.

Tras finalizar sus estudios, su talento fue descubierto durante una presentación en el mítico club neoyorquino Catch a Rising Star. Eso le abrió la puerta para aparecer en el programa de Rodney Dangerfield, y luego fue convocado para actuar como Frankie, un cartero en la comedia Benson. Aunque fue despedido de esa serie, logró destacarse con una presentación memorable en The Tonight Show con Johnny Carson, lo que lo posicionó como una nueva figura del humor en televisión.

Con el tiempo, le ofrecieron hacer su propio especial en HBO, Stand-Up Confidential, y en 1988 dio el gran salto al crear junto a Larry David la sitcom Seinfeld. La serie no solo fue un éxito rotundo, sino que se convirtió en una de las más influyentes de la televisión estadounidense. Tras el final del programa, Seinfeld volvió a sus raíces: regresó a Nueva York y retomó con entusiasmo su carrera como comediante de stand-up.

El costado filantrópico de Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld y su esposa, Jessica, están profundamente comprometidos con la lucha contra la pobreza en el mundo. A través de su trabajo filantrópico, organizan cada año diversos eventos benéficos y realizan donaciones a causas que consideran valiosas. Para canalizar mejor su ayuda, fundaron la organización GOOD+, cuya misión es combatir la pobreza familiar brindando productos esenciales, como ropa y artículos para bebés, a personas en situación de necesidad.

Además, Jerry Seinfeld creó la Seinfeld Family Foundation, una fundación dedicada a mejorar la educación, la salud infantil y el acceso a las artes. Desde su lanzamiento en el año 2000, esta fundación ha donado cerca de 2 millones de dólares a distintas causas seleccionadas.

Patrimonio de Seinfeld

Jerry Seinfeld posee un patrimonio neto estimado en 1.100 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los comediantes más ricos del mundo. Gran parte de esta fortuna proviene del éxito arrollador de su serie Seinfeld, una de las sitcoms más populares y rentables de la historia de la televisión. Junto a su co-creador Larry David, Seinfeld recibe el 15% de todas las ganancias generadas por la serie, que continúa produciendo ingresos por derechos de retransmisión, licencias y plataformas de streaming.

Además de las regalías, Seinfeld ha sabido diversificar sus fuentes de ingreso. Ha ganado millones con sus giras de stand-up, la venta de especiales de comedia , como 23 Hours to Kill, por el cual Netflix le pagó 20 millones de dólares, y su programa Comedians in Cars Getting Coffee. También ha realizado inversiones inteligentes y maneja con su esposa fundaciones filantrópicas, lo que refleja una faceta comprometida y estratégica de su manejo del dinero.

Su patrimonio no solo es el resultado de su talento como comediante, sino también de su capacidad empresarial y visión a largo plazo.