Buscó seguir el camino de su hermano, pero gastó sus millones en los excesos que lo llevaron a la muerte: la historia de Aaron Carter

Logró hacer millones con la música, pero no pudo manejar su fortuna y tuvo un trágico final pese al éxito.

Lejos de sostener esa fama, su vida adulta estuvo marcada por los conflictos personales, las adicciones y los problemas financieros. La exposición temprana, el entorno inestable y una industria que no lo protegió terminaron empujándolo a una espiral sin salida.

Aaron Carter Nick Carter Aaron Carter y su hermano Nick, ambos lograron millones de dólares con la música.

El ascenso de Aaron Carter y cómo embolsó una fortuna de millones

Aaron comenzó su carrera a los siete años, influenciado por el éxito de su hermano Nick Carter, uno de los integrantes de los Backstreet Boys. Su primer disco solista salió en 1997 y fue un éxito inmediato. El siguiente, Aaron’s Party (Come Get It), lo convirtió en fenómeno global. A comienzos de los 2000, ya había vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo.