Se agrava el conflicto en neumáticos: el gremio lanzó otro paro y las empresas avisan que aplicarán sanciones

En rigor, el paro ya estaba decidido desde antes de la audiencia del martes y lo que hizo el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA) fue ponerle fecha y hora. Esto se debe a que una de las razones por las cuales se llevará a cabo la medida de fuerza es concretar “el repudio al accionar anti-sindical y anti-obrero de la patronal de Pirelli”.

La semana pasada, en ocasión de otros paros escalonados decididos por el gremio, la multinacional italiana fue acusada de haber presionado a sus empleados para que no se sumen a la protesta. Por eso, la representación gremial que encabeza el dirigente Alejandro Crespo, organizó actividades de repudio, que incluyen una movilización hasta la puerta de la fábrica de la empresa en la localidad bonaerense de Merlo, que se hará durante la vigencia del paro del viernes próximo.

La paritaria del neumático es un laberinto: cuanto más se negocia más lejos está el acuerdo

Así las cosas, el conflicto va escalando a medida que se suman más instancias de negociación. Para confirmar esta tendencia, en la última audiencia se sumó otro elemento de perturbación para las partes rivales: las empresas dejaron entrever que adoptarán medidas disciplinarias sobre los que se sumen al paro del viernes próximo.

“Ante el anuncio de la adopción de medidas de acción directa, las compañías manifiestan que adoptarán en el plano individual y colectivo las acciones que correspondan”, plantearon las empresas, según consta en el acta oficial.

La réplica sindical ante esta declaración no se hizo esperar. En la misma audiencia el gremio sostuvo: “Rechazamos la postura amenazante y antisindical de las empresas respecto de que adoptarán en el plano individual y colectivo las acciones que correspondan, lo cual no se puede entender de otra forma que no sea que las empresas avanzarán con represalias a nuestro derecho a reclamar, lo que constituye una práctica desleal”.

En ese intercambio, las empresas también tuvieron tiempo de hacer un descargo: “No existe de parte de las empresas una postura amenazante ni antisindical en la manifestación efectuada, ya que el ejercicio del derecho de ambas partes jamás puede considerarse un ilícito”.

En lo que hace estrictamente a los números, la discusión paritaria sigue trabada en la propuesta conjunta que las empresas hicieron el 6 de mayo pasado.

La oferta que presentaron Fate, Bridgestone y Pirelli consiste en un 3,3% para el período enero-febrero pendiente del acuerdo anterior y un 6,7% para el trimestre marzo-abril-mayo, que corresponde a la nueva paritaria.

Según explicaron oportunamente a Ámbito desde el sector empresario, “la propuesta redondea algo más de 10% para los períodos bajo negociación, cifra que nos parece absolutamente razonable y representa un enorme esfuerzo en el contexto que hoy está atravesando nuestra industria”.

Pero estos números fueron rechazados por el gremio, que interpreta que la oferta de las empresas consiste en “un 3,3% para los meses pendientes de enero y febrero, recién pago a partir de marzo; no menciona nada sobre el bono y propone un 6,7%, recién pago a partir de junio, para el primer trimestre de la nueva paritaria, cifra que no cubre siquiera los dos primeros meses -marzo y abril- poniendo por escrito su intención de ejercer una rebaja salarial”.