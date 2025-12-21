Sus consejos y lecciones ayudaron a millones de personas y lo convirtieron en multimillonario: quién es Tony Robbins + Seguir en









Con su gran oratoria, consiguió forjar un imperio y ser el asesor de las personas más importantes del mundo.

Su rol como orador lo transformó en una figura que se codeó con importantes personalidades. Brian Solis/Wikipedia

Hay figuras que logran acumular millones desde funciones que no suelen ser las que uno acostumbra a ver entre las personas con mayor fortuna del mundo. Pero estos roles suelen ser fundamentales para que otros, abocados a distintas áreas, puedan llevar adelante imperios multimillonarios.

Tony Robbins quizás no sea el apellido más rutilante entre quienes ostentan un mayor patrimonio, pero es una personalidad con un rol clave en su área. Fue quien inspiró a muchos líderes y empresarios en sus carreras, aprovechando su buena oratoria para conseguir también generar una enorme cantidad de dinero.

tony_robbins Richard Drew/AP Los ingresos que le permitieron tener una fortuna llegó por su participación en TV y venta de libros. Richard Drew/AP La historia de Tony Robbins y cómo generó sus millones Tony Robbins empezó a generar ingresos a fines de los años 80 a partir de la venta directa de libros, audios y seminarios motivacionales. El punto de quiebre fue la masificación de sus infomerciales televisivos, que le permitieron vender millones de copias de programas de autoayuda en formato físico, primero en Estados Unidos y luego a nivel internacional. Ese modelo de venta masiva fue su primera gran fuente de ingresos sostenidos.

Con el crecimiento de su popularidad, Robbins pasó de vender productos grabados a organizar seminarios presenciales de alto costo. Eventos como Unleash the Power Within y Date With Destiny reunieron a miles de personas dispuestas a pagar entradas que, en muchos casos, superaban los 5 mil o 10 mil dólares. A eso se sumaron charlas privadas para empresas y figuras de alto perfil, por las que llegó a cobrar cifras cercanas al millón de dólares por presentación.

Paralelamente, utilizó esos ingresos para construir un entramado empresarial propio. Robbins se convirtió en socio y accionista de compañías vinculadas a educación, marketing, consultoría y finanzas, alejándose del esquema clásico del orador que vive solo de conferencias. También desarrolló negocios editoriales y productoras de contenidos, lo que le permitió seguir facturando incluso cuando redujo su agenda pública.

Además, destinó parte de su capital a inversiones puntuales fuera del mundo de la autoayuda. Participó en la compra del Los Angeles Football Club de la MLS junto a otros empresarios y deportistas, y fue inversor temprano en compañías privadas y fondos. Esa combinación de venta de contenidos, seminarios premium y reinversión en negocios concretos explica cómo Robbins transformó su rol de motivador en una estructura capaz de generar millones de dólares de manera constante durante décadas. Cientos de millones: el patrimonio de Tony Robbins El patrimonio neto de Tony Robbins está estimado en 600 millones de dólares, producto de su rol como coach del éxito. El también orador profesional y autor de libros de autoayuda goza de un gran presente económico debido al alto costo de sus servicios para líderes importantes de distintos sectores. Además, creó la Fundación Anthony Robbins, que ayuda a jóvenes, personas sin hogar y presos. Las ganancias de su cuarto libro, "Money: Master the Game", fueron donadas a Feeding America, organización a la que, según estimaciones, solo hasta 2016 ya les había aportado una suma cercana a los 100 millones de dólares.

