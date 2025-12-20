El invento millonario que transformará tu hogar en una casa inteligente + Seguir en









Este dispositivo innovador es ideal para introducirse en la tecnología que predomina en el mercado.

Muchas personas introducen esta tecnología en sus vidas para mayor seguridad. Imagen: Freepik

En un mercado en constante crecimiento, los sistemas de seguridad para el hogar están evolucionando más allá de las alarmas tradicionales y las cámaras aisladas. Hoy destacan inventos que integran inteligencia artificial, video en alta resolución y conectividad total, pensados para facilitar la vida diaria de millones que buscan tranquilidad sin complicaciones tecnológicas.

Esta nueva generación de equipos convierte cualquier casa en un entorno verdaderamente “inteligente”, donde la protección y la comodidad conviven de forma intuitiva. Entre los proyectos más prometedores que surgieron este año se encuentra uno que promete revolucionar la seguridad doméstica con un diseño premium y funciones integradas en un solo ecosistema: el sistema Buddy Safety.

Buddy Safety Una cámara 4k que se conecta mediante IA a tus dispositivos electrónicos para que no falte la tranquilidad. Imagen: Kickstarter El kit inteligente para otorgarle más seguridad a tu casa Buddy Safety es un conjunto de dispositivos diseñados para proteger tu hogar con tecnología de última generación. El kit incluye una combinación de timbres inteligentes, cámaras de alta definición y sensores que trabajan en conjunto para monitorear cada rincón de tu casa sin necesidad de sistemas complejos o instalaciones costosas.

Cada componente está fabricado con materiales de alta calidad, como aluminio aeroespacial, lo que garantiza durabilidad y un aspecto moderno que se integra bien con cualquier estilo de vivienda. Uno de los fuertes de este sistema es su enfoque en la inteligencia artificial: las cámaras pueden identificar objetos o personas, diferenciando entre visitantes habituales y posibles intrusos, para enviar alertas relevantes directamente a tu teléfono sin generar falsas alarmas.

Además, Buddy Safety ofrece transmisión en 4K, visión nocturna y batería de larga duración que puede superar los 18 meses sin recarga, reduciendo drásticamente las tareas de mantenimiento. Este kit inteligente también puede adaptarse a las necesidades de tu hogar: desde alertas silenciosas hasta sirenas y luces potentes que se activan si se detecta actividad sospechosa, todo bajo control desde una app móvil.

Todas las funciones de este invento Este invento cuenta con una gran variedad de funciones, entre ellas: Timbrado inteligente con detección de visitantes y control remoto desde smartphone.

Cámaras de seguridad 4K con visión nocturna y seguimiento de objetos mediante IA.

Sensores de movimiento y presencia que alertan ante cualquier actividad anómala.

Iluminación integrada de alta intensidad para disuadir intrusos y mejorar grabaciones nocturnas.

Sistema sin suscripción mensual obligatorio, con gestión directa desde la app y hardware diseñado para funcionar de manera independiente.

Componentes duraderos con baterías de larga duración (hasta 18+ meses), reduciendo la necesidad de recargas frecuentes.

