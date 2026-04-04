No toda operación con cripto es lavado: un fallo saludable que protege la legalidad

La Cámara Federal de Casación Penal absolvió a un trader acusado de lavado por convertir bitcoin en dólares. La decisión pone límites al expansionismo penal, protege la seguridad jurídica y envía una señal clave para el ecosistema cripto sin debilitar la persecución del narcotráfico.

La Cámara Federal de Casación Penal absolvió a un trader acusado de lavado por convertir bitcoin en dólares y fijó un criterio relevante para el ecosistema cripto.

El 17 de diciembre de 2025 la Cámara Federal de Casación Penal revocó la condena de un trader de criptomonedas y lo absolvió del delito de lavado de activos . No es un tecnicismo. Es un fallo saludable que rompe ciertos prejuicios y reafirma un principio básico: el derecho penal no puede expandirse por reflejo frente a fenómenos nuevos.

El ciudadano absuelto operaba como trader. Recibía bitcoins provenientes de una organización narcocriminal y entregaba dólares estadounidenses en efectivo , cobrando una comisión. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca , en uno de los desprendimientos del caso “Bobinas Blancas” , había entendido que esa conversión cripto–fiat bastaba para configurar el delito de lavado de dinero previsto en el artículo 303 del Código Penal . La Cámara dijo que no.

No se probaron estructuras societarias , documentación simulada , mecanismos de ocultamiento ni inserción de fondos en el mercado formal . El dinero no fue integrado al circuito económico legal: volvió a la organización en efectivo para sus gastos operativos. Y ese dato es decisivo .

El delito de lavado no sanciona cualquier transformación patrimonial. Exige que la operación tenga aptitud suficiente para otorgar apariencia de origen lícito a los bienes provenientes de un delito precedente.

El artículo 303 del Código Penal reprime a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, adquiriere, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito ”. Esa exigencia no es decorativa. Es el núcleo del tipo penal .

No basta con realizar alguno de los verbos típicos. Es necesario que la conducta sea idónea para dotar a los bienes de apariencia de licitud. Si toda conversión de bienes ilícitos constituyera lavado, el artículo 303 se transformaría en una cláusula abierta para castigar cualquier contacto posterior con bienes provenientes de delito. Eso desnaturalizaría la autonomía del lavado respecto del delito previo.

Desde la reforma de 2011 en Argentina, el autolavado de dinero (es decir, el lavado llevado a cabo por el mismo autor o partícipe del delito precedente del cual provienen los fondos) pasó a ser una conducta penalmente típica. Al eliminarse la exclusión expresa que existía en la ley anterior, cualquier persona, incluido el autor del delito originario, puede ser autor del delito de lavado de dinero.

Ahora bien, esa punición no se extiende a cualquier conducta, sino solamente a aquellas que tengan capacidad suficiente para dotar de apariencia de legalidad a los bienes.

Quien limita su actuación a cumplir, de manera estandarizada, con las obligaciones de su rol (por ejemplo, el fabricante que vende productos estandarizados o el abogado que brinda una consulta legal), no está obligado a indagar o asumir la responsabilidad por lo que el cliente haga con su prestación, ni por el origen de los fondos con los que le pagan.

Del mismo modo, la llamada "prohibición de regreso" establece un límite a la responsabilidad: si una conducta constituye la realización de un riesgo socialmente permitido o un "negocio estándar", no adquiere carácter delictivo sólo porque un tercero (el delincuente) la utilice para favorecer su ilícito. La acción cotidiana y ajustada a derecho es ajena a la estructura del lavado.

De lo contrario, el lavado perdería autonomía respecto del delito previo y se transformaría en el mero aseguramiento o aprovechamiento del producto del delito previo, lo que contradice la lógica de su autonomía. Desde una perspectiva sistemática, ese “plus” de ocultamiento o integración legitimadora puede explicarse a partir de ciertos parámetros.

Primero, debe existir una afectación cualificada del orden económico y financiero: no cualquier acto sobre el producto del delito la produce. Segundo, la conducta debe superar el agotamiento natural del delito precedente. El simple aseguramiento o utilización del provecho ilícito puede prolongar el disvalor del hecho anterior, pero no necesariamente configura lavado.

La línea se cruza cuando la operación deja de ser una simple conversión y pasa a construir una fachada económica que permite presentar los bienes como fruto de una actividad lícita. El “plus” típico no está en cambiar bitcoin por dólares ni en mover fondos de una cuenta a otra, sino en desplegar una estructura idónea para romper el vínculo con el delito precedente e incorporar esos activos al circuito formal bajo apariencia de legitimidad. Sin esa dimensión legitimadora, no hay lavado.

Proteger el ecosistema cripto también es proteger la legalidad

El ecosistema cripto puede ser utilizado para maniobras complejas de ocultamiento. Pero no toda operación en ese ámbito constituye el delito de lavado. En este caso se determinó correctamente que la mera conversión de criptoactivos por dinero fiduciario no alcanza ese estándar.

Existe una tendencia preocupante a asociar automáticamente criptoactivos con delito. Esa asociación acrítica es peligrosa. Cuando el derecho penal se aplica por sospecha estructural y no por criterios dogmáticos claros, se erosiona la seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica no hay inversión, no hay desarrollo tecnológico, no hay innovación.

Cuando los tribunales explican con claridad qué es una operación legítima y qué es realmente una maniobra de blanqueo, el mensaje institucional es fuerte y saludable. Se deja en claro que no toda intermediación es delito y que solo hay lavado cuando alguien intenta hacer pasar dinero ilícito como si fuera legal. Esa distinción es fundamental para proteger la actividad económica lícita y mostrar una política clara contra el crimen. Este fallo protege algo más que a un imputado. Protege la previsibilidad normativa que necesita un sector en crecimiento.

El combate al narcotráfico es indiscutible. Pero perseguirlo no implica expandir sin límites la figura del lavado. Se puede investigar y condenar cuando existe integración de dinero ilícito bajo apariencia de legalidad. Lo que no corresponde es convertir al lavado en una herramienta elástica frente a cualquier operación vinculada con criptoactivos.

No toda operación con cripto es lavado. Proteger el ecosistema —con controles razonables y dentro del marco legal— es compatible con una política criminal firme. La clave no es ampliar el castigo, sino aplicar.

Abogado experto en penal económico y socio en Pastor, Villanueva & Liniado.