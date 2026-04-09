Verisure redefine la seguridad con PreSense, un sistema capaz de adelantarse a la intrusión

Se trata de un avance clave en protección en el país, impulsado por tecnología propia y dispositivos integrados. Permite una respuesta más rápida y eficaz ante posibles amenazas. Con este lanzamiento, la empresa europea refuerza su posicionamiento en el mercado, ofreciendo soluciones capaces de anticipar riesgos y actuar en todas las fases de la seguridad: disuadiendo, detectando, verificando e interviniendo.

Verisure , N.º 1 mundial en servicios de seguridad con monitoreo profesional, introduce una nueva generación de sistemas de alarma diseñada para elevar los estándares de protección y ofrecer una respuesta más rápida y precisa ante cualquier situación de riesgo. La innovación se centra en PreSense™, una tecnología desarrollada íntegramente por la multinacional para reforzar la seguridad de los inmuebles.

Gracias a este avance en la seguridad propuesto por Verisure es posible acortar significativamente los tiempos de reacción , permitiendo que su Central Receptora de Alarmas actúe con mayor rapidez y eficiencia en casos de emergencia. Esta capacidad de anticiparse añade una barrera extra de protección que mejora la experiencia del usuario y aumenta la efectividad del sistema.

La nueva alarma incorpora diferentes barreras de protección, diseñadas para cubrir el perímetro exterior y el interior de las propiedades. La tecnología PreSense™ de Verisure fue diseñada para anticiparse y para eso, opera en distintas barreras que se complementan entre sí para proteger un hogar o negocio.

La protección comienza con la Disuasión incluso antes de que ocurra algo. La placa colocada en el exterior funciona como una advertencia visible avisándole al posible intruso que el lugar está protegido y que, ante cualquier intento de intrusión puede ser detectado. Además, dentro de la propiedad, el sistema consigue generar una señal sonora inmediata ante manipulaciones sospechosas, lo que aumenta la percepción de riesgo y desalienta que el intruso continúe.

En la segunda barrera , la tecnología PreSense™ se enfoca en la Detección anticipada gracias a los fotodetectores y sensores que se colocan en puertas, ventanas y accesos vulnerables. Allí, estos dispositivos detectan movimiento, golpes, vibraciones o aperturas inusuales, incluso antes de que alguien llegue a entrar. Esto crea lo que Verisure llama un “escudo total” , una barrera que refuerza los lugares críticos y permite reaccionar de inmediato.

Verisure Fuente: Verisure

El sistema no se queda solo con la detección, los dispositivos envían imágenes y audio a través de los fotodetectores para que un profesional de la Central de Monitoreo realice la Verificación en tiempo real de lo que está pasando.

Esto evita falsas alarmas y asegura que solo se activen los protocolos adecuados cuando realmente existe una amenaza. Y, la última barrera está pensada para Intervenir en cuanto la intrusión ya estuviera confirmada, activando ZeroVision que libera una niebla que reduce la visión al intruso.

“A lo largo de más de tres décadas, Verisure consolidó su posición en el sector de la seguridad debido a su innovación constante y a la incorporación de soluciones cada vez más sofisticadas. Ese recorrido se refleja hoy en el lanzamiento de su tecnología PreSense™ un desarrollo que corona años de inversión en I+D e integra herramientas diseñadas para mejorar de manera significativa la experiencia del usuario", detalla Florencia Tsuji, directora general en Verisure Argentina.

Y agrega: "Con este lanzamiento, Verisure reafirma su misión de ser personas que protegen personas con el propósito de hacer de Argentina un lugar más seguro".