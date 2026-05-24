En solo 2 horas, esta película de HBO Max te hará desconfiar de todo lo que pasa a tu alrededor

Un ataque inesperado altera la paz mundial y deja al descubierto una trama llena de secretos, persecuciones y sospechas.

Las plataformas de streaming, como HBO Max , saben que todavía hay mucha gente que sigue siendo fanática del suspenso. Entre las películas que volvieron a captar la atención del público dentro del catálogo, hay un thriller dirigido por uno de los cineastas más reconocidos del género policial.

La producción cuenta con persecuciones internacionales, delitos informáticos y mucha paranoia encabezada por un elenco conformado por las principales estrellas de Hollywood de hoy en día. Con una duración de 2 horas y 13 minutos, esta historia obliga al espectador a dudar de cada movimiento y no le va a permitir levantarse de su asiento en ningún momento.

La historia empieza cuando un ataque informático golpea unas instalaciones de seguridad internacional . Esta amenaza afecta tanto a Estados Unidos como a China, dos potencias que se ven forzadas a trabajar juntas para evitar consecuencias mayores.

Debido a esta situación, las autoridades recurren a Nicholas Hathaway, un experto en programación que se encuentra cumpliendo una condena en prisión, pero su conocimiento sobre redes y sistemas es fundamental para rastrear al responsable de los ataques antes de que ocurra una catástrofe mundial.

A medida que la investigación avanza, el protagonista descubre una red criminal mucho más compleja de lo que esperaba. El recorrido lo lleva por distintos países y lo enfrenta a agentes que lo vigilan, operaciones clandestinas y traiciones inesperadas.

A diferencia de otros thrillers que se enfocan únicamente en las computadoras y pantallas, acá las secuencias incluyen persecuciones, enfrentamientos armados y escenas imponentes que fueron filmadas en grandes ciudades de Asia y Estados Unidos.

El film se estrenó el 30 de enero de 2015 y fue dirigido por Michael Mann, un cineasta reconocido por títulos como "Collateral" y "The Last of the Mohicans" quien también se encargó del guion junto a Morgan Davis Foehl. Aunque la crítica quedó dividida después de su estreno, muchos seguidores del director apreciaron lo oscura que fue la película y la manera en que retrata el miedo por la vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos.

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