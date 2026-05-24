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24 de mayo 2026 - 22:00

En solo 2 horas, esta película de HBO Max te hará desconfiar de todo lo que pasa a tu alrededor

Un ataque inesperado altera la paz mundial y deja al descubierto una trama llena de secretos, persecuciones y sospechas.

Con una trama atrapante, esta película promete dejarte sin aliento.

Con una trama atrapante, esta película promete dejarte sin aliento.

Magnific

Las plataformas de streaming, como HBO Max, saben que todavía hay mucha gente que sigue siendo fanática del suspenso. Entre las películas que volvieron a captar la atención del público dentro del catálogo, hay un thriller dirigido por uno de los cineastas más reconocidos del género policial.

La producción cuenta con persecuciones internacionales, delitos informáticos y mucha paranoia encabezada por un elenco conformado por las principales estrellas de Hollywood de hoy en día. Con una duración de 2 horas y 13 minutos, esta historia obliga al espectador a dudar de cada movimiento y no le va a permitir levantarse de su asiento en ningún momento.

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Hacker
La película cuenta con un reparto de primera.

La película cuenta con un reparto de primera.

De qué trata Hacker: amenaza en la red

La historia empieza cuando un ataque informático golpea unas instalaciones de seguridad internacional. Esta amenaza afecta tanto a Estados Unidos como a China, dos potencias que se ven forzadas a trabajar juntas para evitar consecuencias mayores.

Debido a esta situación, las autoridades recurren a Nicholas Hathaway, un experto en programación que se encuentra cumpliendo una condena en prisión, pero su conocimiento sobre redes y sistemas es fundamental para rastrear al responsable de los ataques antes de que ocurra una catástrofe mundial.

A medida que la investigación avanza, el protagonista descubre una red criminal mucho más compleja de lo que esperaba. El recorrido lo lleva por distintos países y lo enfrenta a agentes que lo vigilan, operaciones clandestinas y traiciones inesperadas.

A diferencia de otros thrillers que se enfocan únicamente en las computadoras y pantallas, acá las secuencias incluyen persecuciones, enfrentamientos armados y escenas imponentes que fueron filmadas en grandes ciudades de Asia y Estados Unidos.

El film se estrenó el 30 de enero de 2015 y fue dirigido por Michael Mann, un cineasta reconocido por títulos como "Collateral" y "The Last of the Mohicans" quien también se encargó del guion junto a Morgan Davis Foehl. Aunque la crítica quedó dividida después de su estreno, muchos seguidores del director apreciaron lo oscura que fue la película y la manera en que retrata el miedo por la vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos.

HBO Max: tráiler de Hacker: amenaza en la red

Embed - Blackhat - Official Trailer [HD]

HBO Max: elenco de Hacker: amenaza en la red

  • Chris Hemsworth como Nicholas Hathaway
  • Tang Wei como Chen Lien
  • Leehom Wang como Chen Dawai
  • Viola Davis como Carol Barrett
  • Holt McCallany como Mark Jessup
  • John Ortiz como Henry Pollack
  • Yorick van Wageningen como Sadak

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