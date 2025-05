"Obras por impuestos", el método de Perú para incentivar las inversiones privadas en minería

Silvia Seperak promperú Minería. "Hay un mayor interés del mundo por invertir en Argentina, se están desarrollando varios proyectos", dijo Silvia Seperak, directora de Promperú. Promperú

Periodista: ¿Qué hace PromPerú? ¿Por qué participaron de ArMinera 2025?

Silvia Seperack: PromPerú es una Agencia de Promoción del Gobierno de Perú, que depende del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Promovemos las exportaciones peruanas, el turismo de los países donde están las oficinas comerciales, con 30 oficinas comerciales. Pero también promovemos las inversiones de los sectores productivos. Tenemos otra agencia que se llama PROINVERSIÓN, que promueve los grandes proyectos ferrocarriles, carreteras. En PromPerú creemos que dada la apertura y economía resiliente que tiene Perú, hoy existen condiciones como para generar cadenas de valor y poder hacer inversiones conjuntas. En el caso de ArMinera participamos con ocho proveedores de minería, con una experiencia calificada en los diferentes procesos, tanto desde ingeniería, como ejecución, procurement, en diferentes minas.

Periodista: ¿Qué puede aportar la minería peruana?

Silvia Seperack: Como dicen los empresarios, ya hemos recorrido una curva de aprendizaje, ya tenemos una experiencia comprobada, todas las certificaciones y buenas prácticas que exigen las grandes mineras globales del mundo. Lo que nos interesa a nosotros es ampliar esa experiencia en el desarrollo minero de Argentina, para poder contribuir con esos procesos.

Periodista: ¿Y cómo pueden contruibuir?

Silvia Seperack: Con importaciones de bienes y servicios. No es sólo importar el bien, luego necesitas el servicio de mantenimiento, la postventa y ahí viene la posibilidad de hacer más negocios, porque generalmente esas empresas, o tienen que instalar equipos o maquinaria, o tienes que buscar un partner local que te represente, que dé todo el proceso de asistencia técnica. El negocio no es solo comprar y vender, es mucho más allá que eso, y eso lo tienen muy presente los proveedores locales, porque tienen que insertarse en esas cadenas de valor de las diferentes comunidades donde están las minas.

Periodista: ¿Usted observa un aumento de esas importaciones de Perú a la Argentina?

Silvia Seperack: En los últimos años está creciendo, porque apreciamos que hay un mayor interés del mundo por invertir en Argentina, se están desarrollando varios proyectos. Hay proyectos interesantes como los de cobre Pachón y Vicuña en San Juan, y hay otros proyectos que están generando expectativas de tener una proveeduría más competitiva, acelerar procesos, y ahí es que se insertan los proveedores peruanos para contribuir con este desarrollo.

Periodista: ¿Los incentivos como el RIGI, mejoraron las condiciones para que haya mayor intercambio comercial?

Silvia Seperack: La oficina comercial tiene ocho años y en los primeros años fue muy difícil vender, por toda la situación compleja que lo hacía muy difícil crecer. Pero las nuevas condiciones de facilitación del comercio que se están dando indudablemente contribuyen a que pueda haber más negocios en el comercio exterior.

Perú ArMinera promperú minería El stand de PromPerú en la exposición internacional ArMinera lo inauguraron el embajador peruano en Buenos Aires, Carlos Chocano Burga, y Silvia Seperack. promperú

Periodista: ¿Qué puede aprender Argentina de la experiencia minera peruana?

Silvia Seperack: La minería en Perú es desde la época INCA. Si tú ves la orfebrería, las culturas pre-incas, sus lanzas, sus escudos, todos sus adornos eran metálicos. O sea, hay un desarrollo metálico minero, digamos, milenario. Hoy tenemos alrededor de 500 minas, entre grandes, medianas y pequeñas, todas en producción, trabajando, sobre todo en oro. Y tenemos 8.000 proveedores a la minería. Como todo proceso evolutivo, hemos tenido también problemas con algunos proyectos que no se ejecutan, pero lo que se está trabajando mucho ahora es el tema de responsabilidad social, ambiental, acercamiento a las comunidades.

Periodista: ¿Qué tipo de trabajo hacen?

Silvia Seperack: Hay un proyecto, por ejemplo, Tía María en el Sur, que debe salir. Es muy importante, y se está trabajando de manera que podamos hacer una relación más armoniosa entre la agricultura y la minería, para que ese desarrollo sea conjunto. Hay proyectos de inversión de las mineras ahora en Perú en agua, para que el agua que inicia la minería no perjudique a la comunidad, sino más bien sea un desarrollo armonioso con la agricultura. Por ejemplo, en el proyecto Colquisiri está la mina y al costado están las plantaciones de cítricos, y así hay varios ejemplos que la misma mina ayuda al desarrollo local.

Periodista: ¿Qué otros incentivos dan en Perú a la minería?

Silvia Seperack: Tenemos un mecanismo que se llama Obras por Impuestos. El aporte de la minería en impuestos es bastante significativo en la economía peruana. El gobierno le llama el canon minero y se reparte según las comunidades donde están las minas. Las de menor desarrollo local les toca un poco más, y es una modalidad que está dinamizando la inversión, porque cuando la minera conversa con el gobierno local y Hacienda nacional y pregunta qué se necesita, por ejemplo, mejorar una carretera, un hospital, y el gobierno local opina, y evalúa si es una obra que está dentro de su plan de desarrollo, y se hace. No son obras que se le ocurren a la minera, sino que tiene que ser una obra que esté programada para la comunidad.

Perú ArMinera promperú minería Las ocho empresas que integraron la delegación peruana en ArMinera fueron HLC, TDM, Tumi, Christensen Boyles, Metalikas, Kuntur Pump, Fundición Ferrosa y Arenas. "Hoy estas firmas representan el enorme potencial empresarial que tiene el Perú, en bienes y servicios asociados a la minería", indicaron. Promperú

Periodista: Y la minera hace la obra directamente…

Silvia Seperack: Por esa inversión no pagan impuestos. Cuando produce, exporta, no se le toman impuestos sobre eso. Es buenísimo porque todos sabemos que el privado controla mejor los recursos, planifica mejor, supervisa mejor. Es mucho más eficiente en tiempos. Y el recurso va a la comunidad, donde está la mina, está la obra ahí. Es un win to win, porque a la mina también le interesa que salga a la carretera sus productos, que esté el hospital para que la gente tenga salud. Hace muchos años que está este método.

Periodista: ¿Por qué dice que “dinamiza” las inversiones?

Silvia Seperack: Es una manera más eficiente de hacer rendir los recursos, las minas las usan bastante sobre todo en el sur de Perú, donde hemos tenido más problemas sociales. Y eso dijiste que dinamiza también las inversiones. Como que las atrae, las hace más fácil. El año pasado hemos tenido 5.000 millones de dólares de inversiones mineras de los 9.000 millones que se invirtieron en Perú. Hay nuevos proyectos que se vienen. Todos conocemos las necesidades de minerales que va a exigir todo este desarrollo de las tecnologías. De cobres, litio, tierras raras. Solo las previsiones de cobre son increíbles. Entonces, se necesita generar más minas. No solo en Perú, sino en todo el mundo.