Fondos Comunes de Inversión: tratamiento fiscal (ARCA e IIBB)

El principio legal de transparencia de estas inversiones es válido no sólo para los gravámenes nacionales sino también para los locales, no se trata de una cláusula tributaria sino de una condición propia de la figura legal

Las cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión (FCI) son una excepción a aquella disparidad: no son títulos (no están emitidos en serie, carecen de valor nominal, etc.) sino que representan la parte proporcional indivisa de otros bienes que son administrados por una entidad diferente (sociedad gerente). Una figura con la que se podría identificar ideológicamente (no jurídicamente) es la del condominio en el sentido que el inversor sólo posee una parte indivisa de otros bienes.