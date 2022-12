Obra de Carlota Beltrame ganó el Premio Klemm

Artista, docente, investigadora, Doctora en artes, nacida en Tucumán, Primer Premio del Salón Nacional de Artes Visuales 2018, explica el significado del textil que distingue a su provincia. Proviene de los Países Bajos los cuales durante la ocupación española del Siglo XVI se lo transmitieron a los invasores y estos la adoptaron trayéndolo a las colonias.

Es un encaje de bordado sobre malla y las randeras son mujeres de pueblo en el sentido más literal ya que pertenecen a un poblado de nuestro ancestral interior “El Cercado” sobre el que cayó la furia de la dictadura. Al borde de la extinción, las randeras prefirieron emplearse como domésticas. Beltrame comenzó a trabajar en ella , desde entonces se ha revalorizado y suele vérsela en diseños de indumentaria. Esta artista la utiliza como hecho político y como pensamiento crítico. Sus imágenes están atravesadas por la pelea de los indígenas por su reconocimiento identitario, los derechos de la comunidad LGTB, los movimientos feministas, las inequidades y la lucha por la igualdad de oportunidades, entre otras banderas emancipatorias.

El Segundo Premio Adquisición ($600.000) fue para Alberto Passolini (1968) de su serie “Nadie sabe de lo mío” (2020-22), instalación, pintura acrílica sobre tela, cerámica y vinílico (300 x 200 cm). Artista autodidacta, su temática ha sido la historia del arte, una interpretación de cuadros emblemáticos a los que con ironía, irreverencia y humor les dio una vuelta de tuerca: recordamos “Malona” sobre el cuadro de Della Valle, “Unicornio y Federales”, “Manuelita Rosas” sobre el cuadro de Prilidiano Pueyrredón, “Basta de Duchamp”, la instalación de cuadros de Pettoruti en cuadros de Derain. En la actualidad trabaja sobre vasijas griegas, presenta , con gran dominio, el cuerpo humano en posiciones yoga, un trabajo de carácter ornamental como el que presentó no hace mucho en la Galería Constitución de La Boca.

Santiago Iturralde (1975) recibió la Mención Especial del Jurado. Vimos por primera vez una muestra suya en el Museo de Arte Moderno “La pintura desnuda” y pensamos que estábamos en algún museo internacional ya que a partir de la fotografía registra los distintos estadios de obras de Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Magritte, Monet, pero no a la manera de los copistas que reproducen minuciosamente el cuadro.

Una de las Menciones (no adquisición) fue para la instalación “Mojada 2021” de Marisol San Jorge: goma, cabello, vidrio, medias, cadenas, toalla, tetinas, hilo de bordar, madera, pintura, globos, labiales, espejo, removedor trago largo y metal. Carrie Bernardino recibió otra de las Menciones (no adquisición) por “Antro cuir”. A esta altura del siglo XXI no nos asustamos ni discriminamos los mil y un temas de la historia del arte, entre ellos, la pornografía y lo erótico. Pero no se puede evitar el recuerdo de la delicadeza de los dibujos picassianos cuando abordaba el tema.

La Tercera Mención (no adquisición) le fue otorgada a Erik Arazi por “Géminis”(2022): 28 dibujos A4 con tabletas de mosquitos usadas “Fuyi”, marcador esmalte dorado y plateado, lápiz, vinilo metalizado s/ papel negro, 185x345cm. Nuevamente muchos elementos, un conjunto de carácter ornamental. Entre las obras aceptadas destacamos la fotografía de Nacho Iasparra, el video de Lolo y Lauti, el muy elaborado trabajo de Cuki Bensky, los pequeños seis óleos de Elisa O´Farrell. De los premios Klemm surgieron artistas que hoy han alcanzado muy importantes logros. De esta versión 2022, quizás haya que esperar algún tiempo para que ello suceda. (Fundación Klemm, Marcelo T. de Alvear 628. Lunes a viernes de 12 a 18).