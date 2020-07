Criptomonedas, Stablecoins, y contratos inteligentes abren nuevas fronteras para inversores

Pero la tecnología y los avances culturales de muchos actores de la comunidad están cambiando este paradigma de una manera muy rápida.

DeFi: Inversiones sin custodia centralizada

Hay un término que está cobrando gran protagonismo: DeFi. Es el apócope de Finanzas descentralizadas (Decentralized Finance en Inglés). La lógica de descentralización es emergente de la realidad práctica que implica la operatoria en Blockchains, principalmente Bitcoin y Ethereum. Esto significa que no hay ninguna autoridad central que otorgue validez, ni tenga la facultad de alterar unilateralmente el funcionamiento, los precios, los contratos, la política monetaria, etc.

Crecimiento exponencial y fácil acceso

Es conocido y ampliamente aceptado que el crecimiento en volúmenes de estas dos blockchains, sobre todo Ethereum, tiene su explicación en la cantidad de nuevos usos financieros que esta tecnología ofrece. El valor total del mercado de Bitcoin supera los 203.000 millones de dólares (18,5 millones de unidades a 11.000 dólares). Ethereum es un ecosistema más difícil de medir en su totalidad. Ether, la moneda que lo sustenta ya supera los 35.000 millones de dólares, y podemos estimar unos 4.000 millones en otras monedas o “tokens” que corren sobre su blockchain. Sólo entre los principales movimientos diarios de estas 2 blockchains se generan operaciones diarias por un volumen superior a los 50.000 millones de dólares, con la particularidad que ninguno de estos mercados o apps descentralizados tienen horario de operatoria, y funcionan las 24 hs de los 365 días del año.

Inversiones inmunes a la censura

Entre muchos beneficios que ofrece la descentralización, podemos nombrar la “incensurabilidad” -si se permite el neologismo- en el sentido de que no pueden ser reguladas ni intervenidas por ningún gobierno. Los gobiernos pueden regular la forma de acceder a la blockchain desde las monedas Fiat (o estatales) y viceversa, e incluso pueden regular a los exchanges que intercambian criptomonedas por monedas Fiat. Estos son conocidos como rampas de acceso y salida.

Pero una vez que el inversor se encuentra en la “autopista” cripto, los gobiernos no tienen alcance sobre esas operaciones, justamente por la incensurabilidad del modelo descentralizado. Es importante entonces que los inversores mantengan una contabilidad adecuada de sus tenencias, y cumplan con sus deberes impositivos y de cumplimiento de normas de transparencia según la regulación de su residencia fiscal formal.

El concepto de descentralización también actúa intra-red. Esto es, han empezado a encontrar aplicaciones prácticas muchos emprendimientos descentralizados en sí mismos, tales como Exchanges (lo que sería asimilable a un mercado de valores tradicional) pero como el propio concepto indica, sin un dueño que centralice la disponibilidad o decisión sobre los fondos. Todo funciona con la interacción entre las billeteras electrónicas de cada usuario mediante contratos inteligentes. Esto otorga grandes niveles de seguridad y mínimos niveles de intermediación entre participantes, lo que baja tremendamente los costos y tiempos de operatoria.

Préstamos, colateralización y servicios financieros 2.0

Dentro de estos nuevos participantes, podemos mencionar los dos tipos de servicios financieros más simples y tradicionales: el ahorro y la deuda financiera. O lo que en el sistema financiero tradicional se conoce como préstamos y depósitos.

Las finanzas descentralizadas permiten generar cuentas identificadas por una dirección asociada a la blockchain, que es unívoca, y no hacia una persona tal cual es la modalidad financiera tradicional. Entonces, la forma de abrir una cuenta es tan simple como proveer una dirección en la blockchain, o una billetera digital. Como aclaramos, dentro de la Blockchain no existe identidad en términos tradicionales (sino tecnológicos) y es responsabilidad de los usuarios mantener un listado completo, y luego informar al gobierno la operatoria realizada, con el objetivo de cumplir con toda la normativa prudencial e impositiva que cada país determina.

MakerDAO: una Organización Descentralizada

Uno de los mejores ejemplos de finanzas descentralizadas es Maker DAO. Maker es una organización descentralizada, lo que implica que no tiene dueño ni accionistas, y que las operaciones son todas realizadas con contratos inteligentes. Maker es la organización creadora de la stablecoin DAI. Esto es, una criptomoneda con todas las ventajas de las criptomonedas en cuanto a facilidad de movimiento y guarda, pero con el valor agregado de no tener la volatilidad de precios de Bitcoin, ya que su valor es 1 dólar. Como resultado de este proceso, tenemos un dólar digital que no está directamente controlado por la Reserva Federal, ni por su política monetaria. La política monetaria de DAI se ejecuta vía contratos inteligentes, y responde exclusivamente a la oferta y demanda de DAI, tomando las acciones suficientes para que su oferta, interactuando con la demanda, produzcan un precio de mercado, libre de cualquier intervención, de 1 dólar. Las DAI emitidas están respaldadas por otras criptomonedas, con un margen de seguridad de 150% aproximadamente. Es decir, por cada 100 DAI que se generan existen US$150 en criptomonedas, mayormente en Ether, depositadas en un contrato inteligente, que las liquida automáticamente si se llega al precio establecido para garantizar su emisión. Esta dinámica permite realizar operaciones similares a depósitos y préstamos, sólo que mucho más simple y eficientemente.

Financiación DeFi: ¿Cómo se hace?

Si uno cuenta con Pesos o Dólares, puede legalmente comprar Ether, o DAI directamente, a través de las billeteras electrónicas que las comercializan. Ether tiene su precio muy correlacionado al Bitcoin, y es por ende un activo volátil. Pero esto lo hace atractivo a muchos inversores que consideran que su precio puede subir, y deciden invertir en Ether por esa razón - que ha probado ser cierta en los últimos años, y especialmente en la última semana de julio, subiendo un 30% entre el 23 y el 27 de julio de 2020. De esta forma, un inversor que apuesta a la suba sostenida de Bitcoin y Ether, podrá tener depositados sus Ether en Maker DAO, y como los puede usar de garantía o colateral, puede emitir aproximadamente 50 a 70 DAI (o dólares digitales) por cada 100 dólares de Ether.

¿Prestamos a tasa 0%?

En la práctica esto es aprovechado por muchos inversores que quieren guardar su inversión en ETH, pero que a la vez están realizando inversiones en la economía real. Entonces, sin necesidad de vender Ether para la inversión, los caucionan para generar DAI -que al tiempo de escritura de esta nota tiene una tasa 0%, puesto que no hay riesgo de no devolución de dichos DAI, ya que la garantía la dispone un contrato inteligente. Con este mecanismo, se pueden pagar las inversiones de la economía real en dólares. Si esa inversión genera el suficiente retorno para devolver las DAI, se habrán mantenido los Ether, y se habrá obtenido un préstamo en dólares a tasa cero, contra un activo financiero que no hubiera sido hábil para generar una garantía en el sistema financiero tradicional.

Al mismo tiempo, si el precio de Ether sube, también se habrá ganado esa diferencia, lo que hará más factible el repago de las DAI en el tiempo. Este sistema se ha vuelto tan popular, que el monto total previsto de DAI a ser emitido contra esta garantía de 220 millones se alcanzó en menos de una semana, desde el límite anterior de 180 millones. En resumen, esta operatoria de Finanzas 2.0 permite tener un activo de reserva de valor, contra el cual el inversor puede generar apalancamiento en dólares, manteniendo la exposición al crecimiento del valor del activo original. Otra forma de verlo es que se pueden obtener préstamos, hoy a tasa cero, en dólares, contra garantía de Ether. Para los inversores que ya tienen Ether, y no los quieren vender, esta es una forma muy conveniente de lograr aprovechar su capital para profundizar inversiones.

Existen también muchas plataformas descentralizadas, como AAVE, Compound, Curve, Synthethics -todas sin un dueño ni custodio central de los fondos- que permiten fondear cuentas (el equivalente a depositar) en DAI u otras criptomonedas y recibir una tasa de interés variable a cambio. Para el caso de la Blockchain de Bitcoin, existe la plataforma Money on Chain, que es además un desarrollo argentino, y uno de los pioneros de herramientas de finanzas descentralizadas directas sobre Bitcoin.

En lenguaje del sistema financiero tradicional, esto sería como un plazo fijo, pero sin plazo necesario, pudiendo entrar y salir de forma inmediata 24/7/365. Estas mismas plataformas, con la misma lógica de Maker explicada arriba, permiten colateralizar los activos disponibles en cada billetera, y obtener préstamos contra esos mismos activos a tasas de interés que pueden variar entre el 1% y el 7% anual. Esto permite arbitrar tasas de interés entre las diferentes criptomonedas, dependiendo de las tasas vigentes. Y al igual que en el ejemplo anterior, seleccionar el activo que deseamos sostener al largo plazo, y obtener préstamos a tasas muy bajas sobre el activo que podamos utilizar para transacciones incluso en la economía real.

El futuro de las finanzas descentralizadas ya está aquí

Estos desarrollos son todos muy recientes, y si bien las principales criptomonedas están ya largamente establecidas, todos los usuarios deben informarse adecuadamente sobre los riesgos que esta operatoria implica. Al ser descentralizadas, no cuentan con garantías estatales de ningún tipo, y no existen tribunales de justicia donde reclamar, ya que ese es justamente el centro del nuevo paradigma que proponen. Hay una frase muy utilizada en el mundo cripto: “Haga su propio research”, sólo invierta lo que esté dispuesto a perder, y tenga en cuenta que es su responsabilidad cumplir con las normas impositivas y de transparencia de su residencia fiscal.

Estos temas y otros aspectos de la criptoeconomía y las finanzas descentralizadas serán desarrollados en la conferencia organizada por la ONG Bitcoin Argentina llamada descentralizar.org

(*) Alfredo B. Roisenzvit, Economista, Docente de Posgrado en UCEMA y UDESA sobre Criptomonedas y Rodrigo Benadon, Inversor temprano de bitcoin