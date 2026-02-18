Del asistente al "empleado digital": el nuevo hito de la inteligencia artificial en las empresas Por Ariel Albornoz + Seguir en









Muchas compañías optan por cubrir nuevos roles con agentes de IA en lugar de abrir vacantes humanas, especialmente donde la demanda supera la disponibilidad de talento o donde la operación requiere cobertura constante.

La IA ya no solo aumenta productividad. Ahora, también está empezando a redefinir la estructura misma del trabajo.

Hace tiempo que se está hablando de inteligencia artificial (IA) como una herramienta para automatizar tareas puntuales como procesar datos, responder consultas o acelerar flujos internos. Pero llegó una etapa superadora, ya que un número creciente de empresas está empezando a utilizar agentes de IA para cubrir empleos completos. Se trata de un que ya obliga a rediseñar organigramas y modelos de trabajo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La novedad no es solo tecnológica, sino organizacional. La llamada IA agéntica permite construir gemelos digitales funcionales de roles profesionales: sistemas entrenados con documentación, decisiones previas, criterios de actuación y experiencia acumulada, capaces de evaluar situaciones y ejecutar acciones de forma autónoma dentro de un marco definido. Ya no se trata de automatizar pasos aislados, sino de replicar cómo “piensa” y actúa un rol frente a distintos escenarios.

Este enfoque empieza a verse en implementaciones concretas. En sectores intensivos en operación, como las telecomunicaciones, ya existen centros de monitoreo y operación de red que funcionan 24/7 con agentes de IA cubriendo funciones completas, mejorando tiempos de respuesta y continuidad del servicio. El resultado no es solo eficiencia: es capacidad operativa adicional sin necesidad de escalar estructuras tradicionales.

A diferencia de olas anteriores de automatización, el fenómeno no apunta necesariamente al reemplazo directo de personas. En muchos casos, las empresas están optando por cubrir nuevos roles con agentes de IA en lugar de abrir vacantes humanas, especialmente allí donde la demanda supera la disponibilidad de talento o donde la operación requiere cobertura constante. El efecto es un modelo híbrido incipiente, en el que humanos y sistemas inteligentes conviven dentro del mismo organigrama.

Por supuesto, el impacto no será homogéneo ya que los agentes de IA tienden a ocupar funciones tácticas y de ejecución, mientras que los roles estratégicos seguirán dependiendo de la intervención humana. Pero el límite entre ambos mundos empieza a moverse, y con ella, las expectativas sobre qué significa “hacer bien” un trabajo.

Por todo esto, el verdadero desafío relacionado con la IA en el trabajo quizás no es cuántos puestos desaparecerán, sino qué parte de nuestro trabajo es replicable y cuál no. En un escenario donde ciertos roles pueden ser modelados y ejecutados por agentes, el diferencial humano pasa por la capacidad de decisión, el criterio, la creatividad y la combinación inteligente de herramientas. La IA ya no solo aumenta productividad. Está empezando a redefinir la estructura misma del trabajo. Ignorar ese cambio no lo va a frenar; entenderlo y anticiparse puede marcar la diferencia entre liderar la transición o quedar atrapado en organigramas diseñados para un mundo que ya no existe. Head of Engineering en Aditi Consulting.