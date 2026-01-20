El año de la Inteligencia Artificial: oportunidades y desafíos

El fenómeno de la Inteligencia Artificial no deja de sorprender. Más soluciones, más desafíos y más crecimiento en un mundo sacudido por diversos conflictos geopolíticos. Especialistas de Argentina y el mundo coinciden en que este año la IA será la estrella de la economía global.

Hay un consenso casi generalizado que el 2026 será el año de esta nueva tecnología pese a teorías apocalípticas de una gran burbuja a punto de explotar.

Los últimos 12 meses se han conocido múltiples inversiones y avances en materia de Inteligencia Artificial, pero no dejaban de sonar a promesas. Sin embargo, hay un consenso casi generalizado que el 2026 será el año de esta nueva tecnología pese a teorías apocalípticas de una gran burbuja a punto de explotar.

El real desafío, que parece se va a transitar y aplicar este año, es integrar la IA al trabajo humano y mejorar el rendimiento de las personas. Obviamente, algunas tareas pasarán a ser automatizadas, pero eso permitirá al trabajador tener más tiempo para desarrollar otras funciones e incluso de disfrutar más tiempo personal.

Esto lo referencia Google Cloud en un reciente comunicado en el que señala que este año estará signado por la adaptación a gran escala de la Inteligencia Artificial en empresas a nivel mundial, superando el modelo de asistentes básicos a un sistema integrado donde la IA colabore con los humanos para generar mayor eficiencia .

Así lo explica Rafael Ibañez, CEO de SkyOnline empresa argentina de datacenter e infraestructura para soluciones de IA: “tareas que antes eran repetitivas, aburrían a los trabajadores e inducían al error por excesiva confianza ya se pueden llevar a cabo con la tecnología, mejorando la calidad de vida de todos nosotros”.

Yendo estrictamente a lo económico, BlackRock afirmó que "durante los últimos 150 años, el crecimiento de EE.UU. se ha mantenido notablemente cerca de una tendencia del 2%” y creen “posible que la IA pueda impulsar el crecimiento por encima de esa tendencia". Algo verdaderamente histórico. Esto no es un fenómeno estricto del país norteamericano, Oxford explica que la inversión en esta tecnología se mantendrá en “máximos históricos” y hasta podría “sorprender al alza”.

En términos prácticos, los especialistas sostienen que este será un año de depuración dónde se definirá lo que será relevante y lo que se quedará atrás. El Copresidente de la Región Panamericana de Acer, Germano Couy, afirma: “entramos en una etapa donde el hardware responde a la IA y la IA responde a las personas porque el impacto más profundo no es tecnológico, es humano”.

Dentro de este panorama, Argentina no está exenta al boom económico de la Inteligencia Artificial. Nuestro país marcó un crecimiento interanual del 20,8% en exportaciones de servicios basados en infraestructura digital, registrando un récord de US$ 9.700 millones según Argencon, entidad que nuclea a empresas prestadoras de servicios de todos las verticales de la Economía del Conocimiento. Pero eso no es todo, según un informe de este organismo, Argentina proyecta alcanzar u$s 30.000 millones de dólares en el mediano plazo.

En este sentido, Ibañez afirmó que “la IA está impulsando la economía del conocimiento y el país cuenta con un gran potencial por su talento y desarrollo en tecnologías descentralizadas”. Además, agregó: “para ser eficientes hay que invertir en renovación tecnológica, lo que antes se hacía cada 5 o 10 años ahora se redujo a la mitad del tiempo, por ende esto genera mucho movimiento económico. Hay que tener en cuenta que por cada MW se requiere una inversión de aproximadamente 10 millones de dólares”.

Sin embargo, no es todo color de rosas. El empresario sostiene que el principal desafío reside en que los gobiernos puedan avanzar a la par de la innovación tecnológica. Explica que “muchas veces la legislación llega tarde en términos de ciberseguridad o responsabilidad social por ejemplo”. Esto deja un espacio para las crecientes estafas, usurpación de identidad y difusión de imágenes alteradas con esta tecnología.

En términos de negocios la ciberdelincuencia hace estragos en las arcas de muchas empresas. Según EY España, en 2025 tuvo un costo global estimado en 10,5 billones de dólares. Sobre este particular Ibañez concluye: “es fundamental un monitoreo 24/7 en tiempo real, con protocolos que permitan responder rápidamente a cualquier ataque y mitigar riesgos lo antes posible, buscando evitar que se conviertan en problemas graves”.