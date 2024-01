En Esteban Echeverría ofrecemos más exención impositiva, pero las tarifas pueden asfixiar nuestra industria

Si no se asegura un acceso sostenible a la luz y el gas, no solo no pueden ponerse en marcha las empresas debido a los altos costos, sino que tampoco puede facilitarse un escenario óptimo para que operen de manera eficiente.

Si bien el programa Invertí en Esteban Echeverría data ya de unos años, al asumir mi nuevo mandato en diciembre de 2023 presenté un proyecto ante el Concejo Deliberante para extender la exención impositiva de cinco a diez años. Al sancionarse esta ordenanza municipal, todas las empresas serán bienvenidas en nuestro distrito con el beneficio de una década de eximición de tasas y derechos de hasta un 100% si éstas emplean a las vecinas y los vecinos de las localidades de Esteban Echeverría.

Desde el inicio de nuestra gestión, tuvimos la decisión firme de invertir y modernizar la infraestructura, los servicios y espacios públicos, las vías de acceso y las rutas, además de garantizar condiciones sanitarias y ambientales óptimas para favorecer a la industria. Sin embargo, todos nuestros esfuerzos se verán perjudicados si las tarifas de energía no son razonables.

Si persisten los aumentos desregulados de tarifas, afectarán directamente la vida cotidiana de todos los distritos

Si no se asegura un acceso sostenible a la luz y el gas, no solo no pueden ponerse en marcha las empresas debido a los altos costos, sino que tampoco puede facilitarse un escenario óptimo para que operen de manera eficiente. Esto significa que, si persisten los aumentos desregulados de tarifas, afectarán directamente la vida cotidiana de los distritos donde las pequeñas y medianas empresas deben funcionar. Sumado a esto, se precarizará el estado del sector sanitario, la urbanización general de las localidades, las condiciones de vida de las personas, e incidirá claramente en todo el sistema integral de seguridad y monitoreo del distrito, entre otros tantos factores. Por esta razón, debe encontrarse un equilibrio para que no se destruyan las economías locales y se resguarde el bienestar general de la comunidad.

Ahora bien, ante la inminencia de los aumentos tarifarios de energía, para ello también, se requiere imperiosamente un programa de inversión claro y concreto en la red pública. En otras palabras, los aumentos no solo deben compensar a las empresas eléctricas sino también deben estar destinados a invertir en la red. Para ello también se requiere un órgano regulador que controle eficientemente las mejoras al sistema.

Desde hace años, participo de las audiencias públicas para que las empresas de energía respondan eficientemente con un servicio adecuado para los hogares y nuestras industrias. En 2023, firmamos un nuevo convenio que revalida y extiende por cinco años el plazo de concesión del predio asignado para la construcción de la Subestación Transformadora en el parque industrial Luis Guillón.

Esta es una obra que asegurará una nueva fuente de energía para Esteban Echeverría. De este modo, se aumentará significativamente la capacidad de distribución de energía eléctrica, lo que representará mayor disponibilidad del servicio en nuestro distrito, contribuirá a la estabilidad del suministro eléctrico y será un respaldo adicional para escenarios de alta demanda. Todo esto, sin duda, no solo beneficiará a nuestras vecinas y vecinos, sino que se traducirá en condiciones óptimas para la industria y el comercio.

Tal y como sostiene la ONU en uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Estados deben garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas. Mientras tanto, en Esteban Echeverría trabajamos para alentar la producción y el trabajo. Y, como Estado local, fomentamos un círculo virtuoso entre la sociedad, el sistema productivo y el entorno. Por eso, necesitamos tarifas energéticas razonables, y que se realicen las inversiones necesarias para promover el desarrollo.

Intendente de Esteban Echeverría