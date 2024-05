Ahorro para la vejez: cómo lograrlo aún en tiempos de crisis

Ahorro: ¿Cuáles son las alternativas?

Actualmente muchas empresas aseguradoras cuentan con opciones para el retiro, que consisten en hacer un aporte voluntario mensual (con posibilidad de realizar refuerzos semestrales con los aguinaldos, por ejemplo) Lo interesante de estas propuestas es que los aportes se realizan en pesos pero se invierten en dólares, lo que los convierte en una buena opción para proteger su valor y hacerlo crecer. Por supuesto a nadie se le ocurriría guardar pesos durante 20 años, por eso es indispensable buscar opciones que no pierdan valor en el tiempo.

Un dato fundamental: que la aseguradora contratada cuente con años de trayectoria, en lo posible en el mercado internacional. Eso nos asegura que tendremos respaldo suficiente y que vamos a poder contar con ese dinero cuando lo necesitemos dentro de muchos años.

¿Qué hace falta para poder lograr estos ahorros de manera consistente durante tanto tiempo?

Lo primero es convencernos de que es un proyecto a largo plazo, algo a lo que no estamos acostumbrados en la vorágine de la economía argentina.

Pero este tipo de decisiones también son necesarias, para que nuestro yo del futuro no sufra las consecuencias de no haber tomado acción ahora.

Algunos consejos para ver que estos ahorros son posibles, aún en la realidad económica que estamos viviendo en este 2024:

Informarse y buscar opciones que se adapten al presupuesto actual. En muchos casos no es necesario contar con grandes sumas de dinero. Es más una decisión que un monto en sí.

Incluir estos ahorros dentro de los gastos mensuales. No esperar “a ver qué sobra”, porque esa es la garantía de que no se va a concretar.

Para los trabajadores independientes, una buena forma es calcular un pequeño porcentaje de cada importe facturado (por ejemplo, un 5%) y ese puede ser el monto destinado al ahorro. Podría variar de un mes a otro, pero sería una forma de darle prioridad, igual que al resto de los gastos del mes.

Aprovechar las sumas extras (aguinaldo, bonos por desempeño, seguros) para hacer un aporte mayor. Si no se va a utilizar ese dinero para otros objetivos, ahorrarlo es la mejor forma de darle un buen uso.

Por supuesto no es algo que aplique para todos los presupuestos ahora mismo. Tenemos temas más urgentes para resolver, eso seguro. Lo veo a diario en las consultas que recibo a través de dineroenorden.com y también lo experimento en mi propia economía familiar. Pero la jubilación también es importante, y por eso requiere que nos preparemos desde ahora.

Lamentablemente los haberes que cobremos no nos van a alcanzar, es un hecho. No alcanzaban hace 30 años cuando Norma Pla era un símbolo de lucha. No alcanzaron en los últimos años, tampoco ahora. Y lo más probable es que no sean suficientes dentro de 15 o 20 años. Por eso tenemos que ocuparnos ahora, empezando por informarnos y perderle el miedo al largo plazo. La jubilación nos va a llegar a todos, y es mejor empezar a prepararnos cuanto antes.