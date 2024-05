Economía y entropía: ¿qué sabemos de finanzas?

Entropía , por otro lado, es la degradación del sistema por pérdida de la energía total disponible. Se denomina degradación al paso de una forma de energía a otra que no puede ser acompañada por la transformación inversa completa: o sea, traducido al sistema financiero, no te la devuelven.

La economía es un sistema complejo que no se ajusta completamente a las leyes de la termodinámica, pero éstas pueden contener conceptos útiles para ver algunos aspectos de la economía. Galeano sostuvo que “la tendencia a la caída de la tasa de ganancia y la tendencia a la superproducción obligan al sistema a crecer sin límites, y a extender hasta la locura el poder de los parásitos de la moderna bancocracia, a la que definió como "una pandilla que no sabe nada de producción ni tiene que ver con ella”. Lo que la pandilla sabe es lo que tiene que saber: que la entropía asegura la irreversibilidad de los fenómenos en el tiempo, con lo cual, lo que tomaron a interés en algún momento del tiempo no va a retornar a sus dueños con la pertinente ruptura del crédito. Ese límite se llama “toma de ganancias”, porque la plata no se evapora, alguien se la lleva. Y en el caso de los pequeños inversores y trabajadores se llama: “toma de veneno”.