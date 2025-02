Pagos de argentinos en Brasil: por qué las billeteras virtuales le ganan al efectivo y a las tarjetas

En menos de un año, el panorama de los pagos entre Argentina y Brasil ha cambiado drásticamente gracias a la tecnología digital vinculada al sistema PIX . Estas soluciones, lanzadas recientemente, han transformado la forma en que turistas argentinos y comerciantes brasileños realizan transacciones. La facilidad y rapidez de los pagos a través de billeteras virtuales no solo han eliminado la necesidad de manejar efectivo, sino que también están revolucionando el comercio transfronterizo. Como alguien que viaja con frecuencia a Brasil por trabajo, he podido comprobar de primera mano cómo esta modalidad ha simplificado mi experiencia y la de muchos argentinos.

Este cambio no es menor, actualmente se procesan millones de dólares por día en este tipo de soluciones , reflejando la masividad con la que los turistas han adoptado esta nueva forma de pago. Y no es solo una cuestión de grandes ciudades: según los datos que vemos en la fintech en la que trabajo, las descargas de estas aplicaciones provienen de todas partes de Argentina, demostrando que el fenómeno es completamente federal.

Pero este cambio también es visible en el día a día. A lo largo del tiempo, he cruzado muchas veces el paso fronterizo de Paso de los Libres - Uruguayana, y lo que antes era un punto de encuentro lleno de cambistas ofreciendo efectivo, hoy se ha transformado por completo. En mi último viaje, me llamó la atención cómo había cada vez menos personas dedicadas a este negocio. Conversando con un cambista, me confirmó lo evidente: "Ahora todo el mundo está con las aplicaciones", me dijo con resignación. Lo que antes era una necesidad para los viajeros, hoy está quedando obsoleto gracias a la inmediatez y conveniencia de estas nuevas soluciones.