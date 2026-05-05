La Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años de prisión contra Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardín

La actriz celebró el fallo en sus redes sociales y agradeció a quienes la apoyaron a lo largo del proceso. El actor deberá cumplir con la pena bajo un régimen semiabierto.

La Justicia de Brasil rechazó las apelaciones presentadas por la defensa del actor Juan Darthés y confirmó la condena a seis años de prisión por el delito de abuso sexua l contra la actriz Thelma Fardin. La sentencia se hará efectiva en régimen semiabierto.

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región resolvió a favor de la actriz en el marco de la investigación iniciada en 2018. Con este fallo, Darthés cumplirá la pena bajo una modalidad que le fue aplicada en instancias previas: se le permitirá salir durante el día, pero deberá dormir en la cárcel.

El proceso se dio en el marco del caso iniciado hace ocho años, cuando Fardin denunció haber sido abusada sexualmente por el actor durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua en el año 2009, cuando tenía 16 años y el actor 45.

El recorrido judicial comenzó hace ocho años. Durante el proceso, Fardin fue sometida a varias pericias y debió declarar en más de una ocasión.

En mayo del 2023, un Tribunal de Primera Instancia había votado en favor de su absolución bajo el argumento de falta de pruebas. Sin embargo, la defensa de Fardin apeló y el recurso llegó al Tribunal de Segunda Instancia , que en junio del 2024 resolvió dictar la condena a seis años.

Los abogados del abusador apelaron la decisión y solicitaron que el juicio sea declarado nulo. Consideraron que no existen pruebas de violencia o amenazas y habían pedido el reconocimiento del carácter atípico de la conducta.

En esta ocasión, los jueces del Tribunal Regional rechazaron los planteos de la defensa y ratificaron la decisión que sentencia a seis años de cárcel a Darthés, quien pese a lo ocurrido fue beneficiado con el régimen semiabierto que le permite salir a trabajar durante el día.

La reacción de Thelma Fardin tras el fallo contra Juan Darthes

Luego de conocerse el fallo, Fardin agradeció el apoyo y la compañía de quienes la rodearon a lo largo de todo el proceso. “Ganamos de nuevo”, escribió en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soythelmafardin/status/2051747207519281585&partner=&hide_thread=false Ganamos de nuevo ♥ pic.twitter.com/F6vbws2rtK — Thelma Fardin (@soythelmafardin) May 5, 2026

“Nosotras ganamos muchas veces, en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno, que duró ocho años", dijo Fardin en un mensaje esta tarde.

"Estoy sola en mi casa. No sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer. Le quiero contar a toda esa gente, porque lo que necesito hacer es agradecerles", expresó la actriz, "porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos, que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo desde lo más, más, más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/amnistiaar/status/2051725512557379783&partner=&hide_thread=false La Justicia brasileña rechazó los recursos presentados por la defensa de Darthés y reafirmó su condena a 6 años de prisión por violencia sexual contra Thelma Fardin. El fallo constituye un nuevo paso decisivo en un proceso histórico y envía un mensaje claro: la violencia sexual… pic.twitter.com/Eb530RK1aw — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) May 5, 2026

Desde Amnistía Internacional Argentina celebraron el fallo y lo calificaron como "un nuevo paso decisivo en un proceso histórico" que además "envía un mensaje claro" respecto a que "la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada, sin que los intentos por desacreditar a quienes denuncian funcionen como herramienta de impunidad".