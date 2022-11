Presupuesto 2023: una oportunidad perdida para revisar los privilegios fiscales

Anualmente el 2.5% del PBI se destina a sostener beneficios fiscales que no se revisan, no se evalúan ni se justifican en base a evidencia. El Proyecto de Presupuesto 2023 incorporó un anexo que propone la revisión de algunos de ellos, entre los que se encuentra la exención de ganancias a jueces/zas y funcionarios/as de los Poderes Judiciales nacional y provinciales nombrados antes de 2017. Si bien el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados contemplaba su eliminación a partir del año próximo, ese cambio no fue aceptado por la mayoría en el recinto y los jueces que fueron nombrados antes de 2017 seguirán exentos del impuesto.