Acorralado por el escándalo, renunció el concejal de LLA de Salta acusado de pedidos sexuales a una militante

La Libertad Avanza no tiene descanso y esta vez se vio envuelto en un nuevo escándalo luego de que el concejal Pablo Emmanuel López, de Salta, exigiera favores sexuales a cambio de dinero a una militante libertaria. Tras ser denunciado por la mujer, y acorralado por la polémica, el funcionario renunció a su cargo.

López es maestro y comenzó su militancia política en el PRO pero, a comienzos del año pasado, se pasó a La Libertad Avanza. En las elecciones legislativas provinciales de mayo, López fue reelecto en su cargo de concejal y debía asumir su segundo mandato el próximo diciembre. Al enterarse de lo ocurrido, desde el partido violeta aseguraron que no amparan ni protegen "a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores".

En detalle, todo comenzó el pasado miércoles 16 de junio cuando la radio FM Infinito mostró la denuncia formal de la mujer y puso al aire un supuesto audio filtrado entre López y la denunciante . Allí se escuchaba a ella acusarlo: “Querés hacer caja con $500 mil al mes, porque mi sueldo era de $500, pero te quedás con $200 y me quedan $300".

Ante los dichos de la mujer, en el audio se escucha que el hombre responde: "No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”. “¡¿Creés que soy una puta?!”, reacciona la mujer.