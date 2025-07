El Gobierno oficializó el Plan Güemes para reforzar la presencia de fuerzas fuerzas federales en Salta

anexo_7416181_1.pdf La Resolución entró en vigencia este miércoles. Boletín Oficial.

En el anexo de la Resolución, el Gobierno detalló los motivos por los que impulsará el plan de seguridad. Entre ellos destacó las siguientes problemáticas:

Contrabando de mercancías, vehículos, armas y vida silvestre.

Narcotráfico en diversas modalidades.

La normalización de la Ruta Nacional 34 a la que bautizaron como la "Ruta de la Droga".

Uso de puentes improvisados.

Casinos y juegos de azar no autorizados

Migración y precarización

Transporte irregular de pasajeros y mercancías

Robos y hurtos

Violencia urbana

aviso_328417.pdf El detalle del Plan Güemes. Boletín Oficial.

Más allá de la Seguridad, el Gobierno también denunció que los distintos municipios en los que entrará en acción el plan tienen diversos problemas de infraestructura, servicios públicos, de salud y de marginalidad social.

Si bien el Plan Güemes entró en acción por completo a partir de esta madrugada, el Ministerio de Seguridad Nacional ya había autorizado - anteriormente - la implementación de una serie de medidas primordiales en los municipios salteños. La primera de ellas consistió en autorizar a la Prefectura Naval para navegar y controlar el río Bermejo.

Gustavo Sáenz reclamó a Nación la reparación urgente de rutas nacionales en Salta: "No pueden seguir mirando para otro lado"

A pesar de que en parte del análisis del Plan Güemes describe que hay "rutas y caminos en mal estado" que "dificultan la movilidad y el acceso a servicios esenciales", el Gobierno permanece en conflicto con diversos gobernadores por la obra pública y la mantención de las carreteras que atraviesan las provincias.

En este escenario y, tan solo dos semanas atrás, durante una recorrida por el interior de la provincia, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz manifestó su preocupación por el estado de las rutas nacionales que atraviesan el norte argentino. Allí, el jefe provincial apuntó contra el Gobierno y exigió que atienda la infraestructura vial de la región.

saenz2.jpg El gobernador Saénz exigió la recomposición de las rutas.

“Siempre hablamos de que se salvan vidas en los hospitales y en las rutas también se salvan vidas cuando están en condiciones”, expresó el mandatario, en una clara referencia a la necesidad de garantizar caminos seguros para reducir accidentes, mejorar la conectividad y facilitar el acceso a servicios básicos.

Sobre la responsabilidad de llevar adelante las obras, explicó: " “Esas obras no están en condiciones y no son de la Provincia, son de la Nación. No pueden seguir mirando para otro lado”.

“No puede ser que sigamos relegados por el solo hecho de vivir en el norte”, advirtió, y completó con una apelación directa al Gobierno central: “Es hora de que el Gobierno nacional empiece a mirar al norte.”