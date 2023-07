Agustín Rossi: "Argentina no tiene una crisis económica, sino una crisis de balanza de pagos"

Agustín Rossi: "No hay necesidad de romper todo".

En medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional , una pieza clave para la campaña electoral de Unión por la Patria y la proyección de los últimos meses de la actual gestión, la precandidata presidencial Patricia Bullrich aseguró que apuntarían a un blindaje con el organismo . Ante la cercanía de las PASO de las elecciones 2023 , Agustín Rossi calificó de "poco serios" los dichos de la ex ministra de Seguridad: " Se escudan en frases hechas ".

Posteriormente, apuntó que los candidatos opositores "no explican ni argumentan cómo van a hacer para bajar la inflación o cuál es su plan de desarrollo para la Argentina" y opinó que "van a una Argentina del siglo pasado, pre peronista donde no existe regulación de la ley laboral y preferirían que no existan los sindicatos".