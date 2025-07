Alberto Fernández apeló el procesamiento en la causa Seguros

Tal decisión fue tomada por el juez Julián Ercolini, predecesor de Casanello, al que la letrada recordó que Fernández había recusado y que luego dejó el cargo que subrogaba. La abogada aseguró que aún está pendiente de resolución en la Corte Suprema la recusación contra el magistrado. “No es viable de ninguna manera procesar al Sr. Fernández en base a la investigación hecha por un Magistrado recusado, porque se viola de manera clara el principio de imparcialidad”, señaló la abogada.

A su vez, consideró como "grave institucional y democráticamente imputar y procesar a un ex Presidente de la Nación en base a una investigación periodística" que es denunciada por la oposición política. “Se advierte que ‘detrás’ de la imputación y procesamiento del ex Presidente Sr. Fernández, no hay una investigación seria, amplia y objetiva, sino un señalamiento y una persecución infundada”, afirmó.

El magistrado también dispuso procesar al empresario del sector asegurador Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente, y a su pareja, María Cantero. Además, resolvió el procesamiento sin prisión preventiva de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, y de exintegrantes del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Mauro Tanos y Carlos Soria.

Alberto Fernández cuestionó su procesamiento en la causa Seguros: "Me persiguen por ser peronista"

La semana pasada, tras conocerse su procesamiento, Fernández publicó un mensaje en su cuenta de "X" en el que señaló: "Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el “riesgo” que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros", dijo.

El exjefe de Estado consideró que la decisión es consecuencia de una interpretación forzada de pruebas "con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso" y adelantó que, pese a advertir "la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas", seguirá el proceso "intentado que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación".

Desde el estudio de abogados que representa al extitular del Partido Justicialista nacional compartieron un comunicado en el que califican como "arbitrario" el procesamiento en una imputación "por la que no fue indagado" y por la cual se afecta "el principio de congruencia".