Alberto Fernández cuestionó su procesamiento en la causa Seguros: "Me persiguen por ser peronista"

La reacción de Alberto Fernández tras ser procesado en la causa Seguros

Tras conocerse su procesamiento, Fernández publicó un mensaje en su cuenta de "X" en el que señaló: "Ayer la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento. Ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado. Ahora, repentinamente, se me imputa no haber advertido el “riesgo” que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros", dijo.