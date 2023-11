Alberto Fernández habló del futuro Gobierno de Milei y llamó a la autocrítica del peronismo por la derrota

AlbertoFernandezvoto.jpg

En declaraciones con el medio uruguayo El Observador, el actual mandatario señaló que "Por un lado me piden que sea obediente y por el lado que tenga la lapicera. Los medios argentinos decían que yo era un títere y resulta que el títere es el único que termina enfrentado con Cristina".

"Muy títere no era, ese era el problema. Y la queja de 'no me escuchan', no es que no escucho. Oír escucho, porque además me lo dicen por escrito. Pero lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo y lo que yo quería era que Argentina subiera la vara en un montón de cosas", agregó.

El dirigente, además, reveló los consejos brindados por una persona de su confianza antes del comienzo de su mandato y los tironeos con su compañera de fórmula:

"Cuando yo asumí, alguien me dijo 'vos vas a enfrentar un tiempo difícil. Los años de Macri fueron similares a los de la revolución libertadora, tuvieron la característica de perseguir, de enjuiciar a los opositores. Tu tiempo no va a ser el tiempo de Perón, tu tiempo va a ser el del tercer Perón tironeado por la derecha y por la izquierda'".

"Y tenía una enorme razón. Me dijo que antes de reaccionar contara hasta diez para preservar todo esto. Y yo le hice caso porque lo más importante era mantener la unidad para no entrar en una nueva frustración argentina", dijo en relación a su accionar en los cuatro años en su mandato.

Arrancó la transición: Javier Milei se reunió con Alberto Fernández en Olivos

El Presidente argentino comenzó el traspaso de mando. Con una foto que se difundió antes de la apertura de los mercados, Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos al mandatario electo, Javier Milei, minutos antes de las 8.30 horas de la mañana del martes.

La transición empezó tensa. El economista quería llevar el encuentro a una locación “neutra” contradiciendo los protocolos, cosa que finalmente no ocurrió. La foto oficial del encuentro delata caras de pocos amigos, aunque fuentes que participaron del encuentro aseguraron que el trato fue “amable, cordial y respetuoso”.

alberto fernandez javier milei en olivos

Las mismas fuentes señalaron que durante las dos horas y media que duró el encuentro se hizo un repaso de los temas de Estado y de la agenda internacional y aseguraron que no hubo “ningún pedido de ningún tema” puntual al Gobierno. En la misma línea, confirmaron que comenzó formalmente “la transición de los equipos con enlaces en todas las áreas”.