Alberto Fernández: "La ley de Emergencia no es una ley de ajuste"

"Me molesta que hayan dicho que sacamos esto como un trámite de escribanía. La versión original es bastante distinta de la final. Fuimos escuchando y corrigiendo", destacó el jefe de Estado.

En diálogo con AM 750, remarcó que no se congelarán las jubilaciones y fustigó: "Pensemos también cómo nos van generando ideas que no son ciertas y hacen un enorme daño, no es honesto".

El jefe de Estado pidió a los argentinos hacer "algo épico entre todos", como "terminar con el hambre", y afirmó que en Navidad brindará porque "todos estemos mejor en Argentina".

"Por sobre todas las cosas una vez hagamos algo épico todos los argentinos: terminar con el hambre. Es mucho más fácil pensar en el futuro sabiendo que nadie tiene hambre. Hoy voy a brindar por eso, estoy seguro de que muchos argentinos piensan lo mismo que yo", enfatizó Fernández.

El Presidente consideró que si los más necesitados "dejan de estar mal todos vamos a estar mejor" porque "nadie puede estar bien si otros la están pasando mal", y manifestó: "Voy a brindar por ellos y porque todos estemos mejor en Argentina. Que empecemos a ser una Argentina más justa".

"Estos días me vienen diciendo que todas las medidas que tomo son para la gente pobre y me preguntan por la clase media. Todos tenemos que ayudar a los más pobres, a los más postergados para que estén un poquito mejor", sentenció.