Murió una custodia de Alberto Fernández mientras viajaba a organizar un acto oficial

El siniestro vial ocurrió cerca de las 18 en Córdoba, cuando dos vehículos que suelen trasladar al Presidente, quien no se encontraba viajando en ese momento, se dirigían hacia San Luis. Minutos previos a su muerte, Larese fue trasladada al hospital de Río Cuarto San Antonio de Padua, según informó el medio El Litoral. Los demás custodios accidentados, por su parte, también fueron llevados en forma preventiva al hospital de Río Cuarto.

El auto en el que iba Larese viajaba como "escalón adelantado" cuando dio varios giros y vuelcos que originaron la muerte de la sargento que formaba parte de la comitiva presidencial.

"Reconocimiento del Ejército Argentino a su profesionalismo y amor a la Patria", reza el comunicado que fue posteado en las redes oficiales.

Comunicado Ejército Argentino.jfif Comunicado oficial del Ejército Argentino por la muerte de Yanina Larese. @Ejercito_Arg

Cambio en los planes de Alberto Fernández por la muerte de su custodia

El Presidente de la Nación tenía previsto viajar a San Luis este martes, aunque la muerte de la integrante de su custodia cambió los planes. Fernández iba a realizar una entrega de viviendas en Villa Mercedes.

El Presidente expresó su pesar a través de su cuenta de Twitter: "Mis condolencias a la familia y amigos de la sargento primero Yanina Mariel Larese, que perdió la vida en un accidente en ruta a San Luis cumpliendo funciones en el servicio de Casa Militar".

"Estoy profundamente conmovido y deseo una rápida recuperación a los acompañantes", agregó.

Amigos y allegados confirmaron el fallecimiento mediante despedidas en Facebook. “Intentando procesar la peor de las noticias. Enojada con la vida por llevarse a personas que no lo merecen. Hoy llegué a casa y a los pocos minutos nos enteramos de que te fuiste, no lo entiendo, no lo comprendo. Te fuiste dando todo de vos, cumpliendo con tu deber”, expresó una de sus amigas.