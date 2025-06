Cristina Kirchner recibió en su casa el apoyo de referentes de organismos de DDHH

La ex mandataria recibió a integrantes de Madres de Plaza de Mayo como Taty Almeida y Vera Jarach, de H.I.J.O.S y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

"Es muy serio e injusto, totalmente repudiable. Pero no la van a vencer" , advirtió Almeida, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Cristina Junto a Taty Almeida y Vera Jarach.jpeg Cristina, junto a Taty Almeida y Vera Jarach.

La visita se dio en el medio de la vigilia de militantes que se sumó a apoyar a la expresidenta al frente de su domicilio de la calle San José 1.111.

Por la mañana, Cristina Kirchner también había recibido la visita de su hijo Máximo Kirchner; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena.

El peronismo se prepara para marchar en apoyo a Cristina Kirchner mientras la Justicia define la prisión domiciliaria

El peronismo se alista para marchar este miércoles desde la casa de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, hasta los tribunales de Comodoro Py, donde la expresidenta será notificada sobre la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ratificada por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la causa Vialidad Nacional. Este lunes se confirmó que la convocatoria será a las 10 de la mañana.

En los últimos días, diversas tribus se dieron cita en la sede del Partido Justicialista (PJ) nacional, en la calle Matheu, con el objetivo de coordinar la logística de una movilización que se espera sea masiva. Será, además, una demostración de fuerza para un peronismo que busca retomar la iniciativa, en este caso con el frente externo como aglutinador.

El puntapié inicial ocurrió la semana pasada, cuando apenas horas después de conocido el fallo de la Corte, el Consejo Nacional del PJ sesionó, con Sergio Massa, Juan Grabois y Guillermo Moreno como invitados estelares, en una convocatoria amplia a la que acudieron todas las escisiones de un justicialismo en alerta.

El gran ausente de la ocasión fue Axel Kicillof. El senador José Mayans, delegado por Cristina como articulador de los distintos sectores, argumentó que esta semana habría otra reunión con los gobernadores de Unión por la Patria (UP) y que por eso no se le cursó invitación. Quien sí estuvo en el mitin fue el riojano Ricardo Quintela, aunque no en su rol de jefe provincial sino como titular del PJ de su distrito.