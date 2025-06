Marcha en defensa de Cristina Kirchner: cómo será el operativo de seguridad que desplegará el Gobierno

Si bien desde la Casa Rosada buscaron no referirse a la situación judicial de la titular del PJ, barajaron la posibilidad de que no tenga que presentarse personalmente a Comodoro Py para desactivar la movilización. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que le parece "lógico" que las medidas de notificación se puedan llevar a cabo "sin que la expresidenta tenga que concurrir hasta los Tribunales". El funcionario consideró que eso "no va a generar nada positivo, va a ser un momento de tensión, de cortes y de movilización de fuerzas federales", dijo en una entrevista con A24.