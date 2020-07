Alberto Fernández recibió a la familia de la víctima más joven del atentado a la AMIA: quién era Sebastián Barreiros

Sebastián le dijo a su maestra que cuando fuera grande iba a ser Presidente: tenía 5 años cuando murió, esa mañana, caminando por la puerta de la AMIA de la mano de su madre.

sebastian barreiros.mp4 “Rosa y Sebastián” fue dirigido por Sebastián Mignona AMIA

“Un ruido muy fuerte me arrancó al nene de las manos. Cuando el viento me suelta empecé a buscar a mi hijo. No sabía a dónde había ido a parar. Cuando lo vi, lo quise levantar y no podía. Un muchacho entró a la cuadra y se lo llevó al hospital”, dijo Rosa Barreiros, madre del niño, en un conmovedor relato para una producción homenaje de la AMIA. “Esa fue la última vez que vi a Seba”, concluyó.

Alberto Amia Alberto Fernández, con la familia de Sebastián Barreiros Presidencia

En el marco de las acciones de memoria y justicia, la mutual judía lleva adelante el proyecto “Sueños quebrados”, a través del cual se propuso identificar algunos de los anhelos de las personas que murieron para dejar sus testimonios y, con ellos, homenajear a cada una de las víctimas.

Además del padre de Sebastián, Julio Cesar Barreiros, participaron del encuentro el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, y otras autoridades de la institución, entre ellas Ana Epelbaum de Weinstein, directora emérita del Centro de Documentacion y sobreviviente del atentado.