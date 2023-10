Balotaje elecciones 2023: quiénes son los candidatos presidenciales que competirán en noviembre

En el caso del balotaje, aquel candidato que obtenga la mayoría de votos, sin necesidad de una diferencia porcentual determinada, se erigirá como ganador de las elecciones y, por consecuencia, será nombrado como Presidente de la Nación.

Las últimas novedades de las Elecciones 2023 en Argentina

Elisa Carrió sorprendió al revelar que no votará en el balotaje del 19 de noviembre mientras aseguró que se encuentra cansada "moralmente de la sociedad". La fundadora de Juntos por el Cambio había declarado neutral a la Coalición Cívica de cara a la segunda vuelta electoral que disputarán Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza).

La exdiputada tiene un núcleo duro de votantes en la Ciudad de Buenos Aires y viene de criticar a Mauricio Macri por su pacto con Javier Milei para repartir cargos en un eventual gabinete de La Libertad Avanza. "No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad", dijo Carrió en declaraciones a la prensa. "A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora, lo otro...Yo a la locura no voy porque estudié mucho ´Los orígenes del totalitarismo´, de Hannah Arendt. No voy a ir a votar", añadió la referente opositora.