Elecciones 2023 en vivo: sigue la tensión entre la UCR y el PRO por el voto a Milei

Luis Juez dijo que votará a Milei, pero lo tildó de "loco" y adelantó: "No me voy a hacer responsable del pastillero"

El senador de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez anunció este lunes que respaldará al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje del 19 de noviembre, con el argumento de que prefiere "darle la oportunidad a un tipo" que no conoce.

Horas después de haber dicho que no se haría "responsable del pastillero" del postulante libertario y que, por eso, no recomendaría votar en blanco, Juez declaró: "Con Milei tengo muchos desacuerdos, pero prefiero darle la oportunidad a un tipo que no conozco que al que ya conozco".

