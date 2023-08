Cafiero junto al ministro de Inversiones de Arabia Saudita: eje en crecimiento de exportaciones y energía

cafiero 3.jpg Prensa Cancillería

En lo que respecta a las inversiones productivas, se destacó en la reunión el reciente proyecto bilateral entre Biogénesis-Bagó y su socio saudita, MAS Holding Co, una de las principales empresas de medicina veterinaria de ese país, que prevé la construcción en Arabia Saudita de una planta para la producción de vacunas antiaftosa con tecnología argentina, con una inversión inicial de u$s60 millones.

Además en el marco de esta visita, se concretó la firma de dos Acuerdos bilaterales, uno de Cooperación en la Promoción de Inversiones Directas y otro para la Cooperación Científica Geológica.

Durante el encuentro, se acordó continuar trabajando en base a las metas establecidas por la “Hoja de Ruta” bilateral que fue negociada el pasado 9 de noviembre de 2022 en Riad, en ocasión de la visita del Canciller Argentino, donde se establecieron una decena de actividades con el fin de fortalecer y profundizar la relación bilateral existente.

cafiero 2.jpg Prensa Cancillería

A continuación, se llevó a cabo en el Palacio San Martín un Encuentro de Negocios Argentina – Arabia Saudita, evento que contó con la participación de empresas y fondos soberanos saudíes y contrapartes argentinas. Las empresas saudíes mantuvieron más de 40 reuniones con unas 20 empresas argentinas y autoridades provinciales de los sectores de agroalimentos, energía y energías renovables, fertilizantes, bienes raíces y nuevas tecnologías.

La apertura del evento estuvo a cargo de ambos ministros, y allí Cafiero destacó los principales sectores incluidos en la hoja de ruta entre los dos países: "En el sector agropecuario, el de los alimentos, venimos avanzando, como así también en el desarrollo científico y tecnológico y con la biotecnología aplicada al sector agropecuario, con el aumento de la productividad y el cuidado del medio ambiente”. Y remarcó: “Argentina es un jugador global y puede ser una solución en un momento donde la pandemia, la crisis climática y la guerra produce inseguridad alimentaria y necesitamos brindar soluciones”.

“La minería estratégica es otro de los sectores que identificamos que no sólo implica inversión en litio, cobre, oro, plata, sino también en la visión que tenemos en la electromovilidad y el desarrollo de nuevos mecanismos de movilidad urbana. También son muy importantes el sector farmacéutico y de la economía del conocimiento que se ha convertido en el cuarto sector exportador de Argentina con más de 8 mil millones de dólares en exportaciones en el año 2022”, enumeró el canciller argentino.

Santiago Cafiero.jpg

Por último enfatizó la importancia del vínculo bilateral: “Para la Argentina lo más relevante no es encontrar inversiones que aumenten el comercio y la oferta exportable, sino que necesitamos encontrar socios confiables para transitar el camino que viene, que va a ser de oportunidades para nuestro país, ya que el mundo demanda lo que Argentina produce. Tenemos los recursos, conocimiento y tecnología, por lo que necesitamos de los socios confiables para hacer despegar a nuestro país”.

Por su parte, Al-Falih sostuvo que “Arabia Saudita y Argentina pueden trabajar conjuntamente para hacer grandes cosas. Creemos en el valor a largo plazo en la Argentina y disfrutamos de la prosperidad que vemos para ustedes y para nosotros en este compromiso de la Visión 2030”.

El ministro de Inversiones hizo especial hincapié en el sector de las startups, al que calificó como la nueva economía y puntualizó: “Me reuní con empresarios argentinos del sector y me dijeron que les gustaría recibir inversiones. Entre 2022 y 2023 ha crecido este sector y hemos dominado casi el Medio Oriente, por lo que tenemos muchas startups en Arabia Saudita pero no las suficientes para absorber todo el entusiasmo de los inversores”. En ese sentido, Al-Falih añadió: “Quisiéramos invitar a los empresarios argentinos que vengan a nuestro país, que vean el mercado y las condiciones, así como también busquen financiamiento. Tenemos inversores directos, he hablado con varios de ellos, y muchos están hoy aquí presentes”.

santiago cafiero.jpeg Télam

La relación comercial entre la Argentina y Arabia Saudita es históricamente superavitaria para nuestro país. El saldo favorable para la Argentina en 2022 fue de USD 90,5 millones. En ese año las exportaciones argentinas fueron de USD 1.184,3 millones (39,3% más que en 2021), mientras que las importaciones totalizaron USD 1.093,8 millones (244,4% más que en 2021). En cuanto a 2023, entre enero y junio del presente año las exportaciones argentinas fueron de USD 325 millones, mientras que las importaciones totalizaron USD 191,6 millones, registrándose un superávit de USD 94,1 millones.

En 2022 los principales productos exportados por la Argentina fueron cereales (52,9%); residuos y desperdicios de la industria alimentaria, alimentos preparados para animales (30,1%); carne y despojos comestibles (5,4%); semillas y frutos oleaginosos (3,8%); y Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal (3,2%).

Cafiero Arabia Saudita.jpeg

Entre las empresas y organismos que forman parte de la delegación saudí que visita nuestro país, se incluyen:

ACWA Power : compañía desarrolladora, inversora y operadora en generación eléctrica y desalinización, que mantiene 77 plantas en operación en 12 países. Su portfolio suma inversiones por USD 78,2 mil millones.

: compañía desarrolladora, inversora y operadora en generación eléctrica y desalinización, que mantiene 77 plantas en operación en 12 países. Su portfolio suma inversiones por USD 78,2 mil millones. Al Rajhi International for Investments (RAII): Es el conglomerado de negocios privado más grande de Arabia Saudita, con un mandato de globalizar el negocio agrícola de ese Reino a largo plazo.

(RAII): Es el conglomerado de negocios privado más grande de Arabia Saudita, con un mandato de globalizar el negocio agrícola de ese Reino a largo plazo. Saudi Agriculture and Livestock Investment Co . (SALIC): Es una compañía pública, encargada de la seguridad alimentaria en el Reino (que importa el 90% de los alimentos que consume). SALIC importa e invierte según la estrategia de seguridad alimentaria de aquel país.

. (SALIC): Es una compañía pública, encargada de la seguridad alimentaria en el Reino (que importa el 90% de los alimentos que consume). SALIC importa e invierte según la estrategia de seguridad alimentaria de aquel país. Public Investment Fund (PIF ): Es el fondo soberano del Reino de Arabia Saudita, mantiene recursos líquidos superiores a los USD 650.000 millones, y participa como socio en muchas empresas del Reino.

): Es el fondo soberano del Reino de Arabia Saudita, mantiene recursos líquidos superiores a los USD 650.000 millones, y participa como socio en muchas empresas del Reino. Bahri : Compañía naviera y de logística nacional saudita. El PIF controla el 22,5% y Aramco (empresa petrolera saudí), 20% de la compañía.

: Compañía naviera y de logística nacional saudita. El PIF controla el 22,5% y Aramco (empresa petrolera saudí), 20% de la compañía. Amo Halal : Certificadora Halal que se reunirá con certificadoras argentinas.

: Certificadora Halal que se reunirá con certificadoras argentinas. Dar Alrarcan : Es el desarrollador inmobiliario más grande de Arabia Saudita. Opera en la actualidad en 14 ciudades de todo el mundo.

: Es el desarrollador inmobiliario más grande de Arabia Saudita. Opera en la actualidad en 14 ciudades de todo el mundo. Saudi Exim Bank : entidad creada en febrero de 2020 con el objetivo de incrementar la participación de las exportaciones no petroleras del país. Provee financiamiento a la exportación de bienes de capital producidos en el Reino y también garantías y seguro de crédito a la exportación, así como facilidades crediticias para las importaciones.

: entidad creada en febrero de 2020 con el objetivo de incrementar la participación de las exportaciones no petroleras del país. Provee financiamiento a la exportación de bienes de capital producidos en el Reino y también garantías y seguro de crédito a la exportación, así como facilidades crediticias para las importaciones. Ministerio de Deportes de Arabia Saudita: Funcionarios de ese organismo saudí se reunirán con el Club Atlético River Plate con miras a analizar posibles vinculaciones.

Los organismos, cámaras, empresas e instituciones argentinas participantes en la ronda de negocios fueron: Secretaría de Desarrollo e Inversiones de Tierra del Fuego, Representantes de la provincia de La Rioja, UALA, Genneia, Pampa Energía, Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado (ENSI), SF 500, Asociación del Fútbol Argentino, Cadaf SA – GCC Group, MMA Alfalfa, Agrovalle Catamarca, Andes Forrage SRL, Grupo Los Grobo, Clúster de la Alfalfa de Córdoba, Frigorífico Hermoso, Swift, Pampa Compañía de Carnes, Ok Word, Trento Chaqueña, Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina, Granja Tres Arroyos, DP World, RIVA, CEK Group, Alimentos AFA, Club Atlético River Plate, Centro Cultural Islámico Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd y Halal Catering Argentina.