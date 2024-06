Comedores en Argentina: filas más largas, raciones más pequeñas y ausencia del Estado

El 8 de febrero pasado, el Ministerio de Capital Humano difundió la rúbrica de una extensión del acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por $20.000 millones para la compra y distribución de alimentos . Las intervenciones de la Justicia Federal, que obligaron a la cartera a disponer de un plan de entrega de mercaderías o al menos de realización de un inventario, explicitan que la gestión nacional no ha cumplido con su parte del acuerdo . Aún más: han utilizado distintos argumentos para evitar su realización . La eliminación de intermediarios, la mala calidad de los productos o la reserva para eventuales tragedias fueron algunas de las explicaciones que ofrecieron para justificar que aún, a casi seis meses del inicio del gobierno, no se ha distribuido ningún producto .

“Los intercambios con funcionarios son de discusión constante, porque lo único que nos dicen es que no nos van a dar recursos porque los usamos para hacer política", relata Nicolás Caropresi, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que sostienen unos 750 espacios sociocomunitarios en el país. El MTE es la organización de referencia de Juan Grabois, uno de los principales apuntados por el Gobierno nacional como presunta malversación de fondos. "Hasta ahora, nunca nos llegó ninguna denuncia. Están revisando todos los papeles y se mueren por encontrarnos algo, pero todo lo que existen son denuncias mediáticas", explica Caropresi.

La misma situación de hostigamiento describe Norma Morales, de Barrios de Pie, organización que trabaja con unos 3.000 espacios de cuidados comunitarios en todas las provincias. En diálogo con este medio, manifiesta que el primer acercamiento a los comedores que tuvo el actual Gobierno fue a través de allanamientos. En total, suman 31. “Son denuncias anónimas que se realizan desde la nueva línea 134. A partir de eso, allanaron brutalmente las casas de dos compañeras de Villa Lugano, a las que les sacaron los celulares. Invadieron sus casas, que es lo más íntimo. ¿En los comedores que van a encontrar? Buscaban cuadernos con informaciones y encontraron ollas vacías y alacenas vacías", describe.

Morales ejemplifica con el caso del Centro Comunitario Arco Iris, en Dock Sud, catalogado como “comedor fantasma” por la actual gestión. “Yo parí ese comedor y está haciendo hasta lo imposible para seguir funcionando y atender a 240 familias”.

Emergencia alimentaria: el día a día de los comedores

"Este año se acrecentaron las familias que vienen. Antes había un grupo reducido de 30 chicos que iban al almuerzo y últimamente aparece gente nueva que se enteraban que había un merendero e iban a solicitar ayuda de alimentos y de ropa", precisa Maira Piris, fundadora del comedor Más Valores Presentes, que se expandió en cinco barrios de la ciudad de Formosa. Además, relata cómo el aumento de la carne, el pollo y la leche en polvo dificultaron el valor nutricional de las raciones que se cocinan: "No damos abasto porque la mercadería está carísima y es imposible hacer un menú distinto porque lo que más rinde es el guiso o el estofado".

Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) en el país hay 34.782 comedores en los que colaboran 134.449 personas. “Trabajamos a pulmón. La mercadería para abastecer a estos comedores las recibimos de donaciones de los vecinos, que son un gran sostén y una ayuda. Además hacemos ventas para poder solventar la olla que todos los días trabajamos", narra Sonia Chorolque, desde San Pedro de Jujuy y se lamenta porque “a veces para darles a todas las familias tenemos que darle menos para que alcance. Cada día es más gente la que se acerca a los comedores".

Ante esa situación, el Padre Paco Olveira, junto a otros clérigos de la Opción Preferencial por los Pobres, anunció que iniciará una huelga de hambre a partir del martes si el Estado nacional no distribuye los alimentos acopiados en los depósitos que están a punto de vencer. "No tenemos ganas de hacer huelga de hambre pero si nuestra gente no tiene para comer, y el Gobierno no reparte alimentos, nosotros decidimos compartir su suerte", asegura. Luego, detalla: "No es metáfora que se come salteado, se cocina con leña porque no hay para cargar la garrafa". "Es muy jodido el momento de estar en un barrio y decidir a quién ayudar y a quién no", concluye.

Caropresi, del MTE, comenta que “las compañeras que cocinan ahí apenas llegan a fin de mes" y que "la ración tiene más líquido que antes, por decirlo de alguna manera es más sopa que guiso". En contrapartida, apunta una situación que se está observando en los barrios vulnerables de la Argentina: "Los que venden la droga en el barrio se están acercando a las vecinas a ofrecerle las soluciones que el Estado no les está ofreciendo. Incluso en algunos casos han donado a los comedores unos 10 cajones de pollo, unos cuantos kilos de verduras. Se están volviendo jugadores territoriales y no lo están haciendo a punta de pistola”.

Movimientos sociales: la organización que sostiene la emergencia alimentaria

"En los barrios, los vecinos se acercan por su cuenta con alguna mercadería o con azúcar para ayudarnos. Cuando hacemos panes para vender, ellos nos ayudan comprando o vendiendo", apunta Sonia Chorolque, que remarca una situación de solidaridad vecinal que permite el sostenimiento de los comedores. Maira Piris, desde Formosa, también la destaca: “Hay mucha gente que confía en nosotros y por suerte las donaciones son cada vez más”.

El trabajo de organizaciones con alcance nacional trasciende la entrega de alimentos. En los casos de los espacios sociocomunitarios del MTE, las personas que se acercan pueden acceder a cortes de pelos gratuitos y baños de agua caliente, además de a programas de prevención contra las adicciones y a asesoramiento legal. “Hay mucha gente laburante que dona; o está el carnicero que te da alitas o el almacenero que te consigue aceite. Surge una solidaridad, de decir ‘solo no podemos, juntémonos entre todos’. La barriada funciona así. Son gestos de apoyo que a uno le hacen no perder la esperanza y pensar que no todo está perdido”, cuenta Caropresi.

“Creo que este gobierno siente que somos una amenaza pero somos una red comunitaria que hoy más que nunca estamos en acción", piensa Norma Morales y expresa: "Siento que el trabajo que venimos haciendo durante muchos años en los barrios tiene un valor porque no todo se ha desarmado ni destruido, así que ahora tenemos que profundizar en algunos debates". Ante un gobierno que desconoce el histórico trabajo territorial de vecinos y movimientos sociales, las organizaciones vuelven una vez más a responder ante la urgencia.