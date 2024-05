Nueva frase polémica de Milei: "La gente se va a morir de hambre y va a hacer algo para no morirse"

"Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito intervenir. Alguien lo va a resolver" , afirmó este miércoles el presidente Javier Milei en la universidad de Stanford en EEUU, en medio de la polémica por la falta de entrega de 5.000 millones de kilos de alimentos, en un marco donde la pobreza ronda el 49%.

Esta es la segunda vez en la última semana que Milei se refiere al tema del hambre. Durante de la 81° Exposición Angus en La Rural , sostuvo que " si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle ", al responderle a un ciudadano que le recriminó que "la gente no llega a fin de mes".

Milei en Stanford

El mandatario libertario afirmó que la ciudadanía "no es tan idiota" como para no decidir en un momento crítico entre "morir de hambre" o encontrar una solución al problema. "De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque alguien lo va a resolver", dijo en relación al desentendimiento del Estado sobre políticas de incentivo al consumo.