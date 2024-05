Sandra Pettovello busca chivo expiatorio por el reparto de alimentos y echó a Pablo de la Torre

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , echó este jueves al secretario de Niñez y Familia , Pablo de la Torre , tras la polémica por el acopio y la no distribución de más de 6.000 millones de kilos de alimentos. La Justicia había determinado que este jueves era la fecha límite para repartir la mercadería.

Además, dispuso el armado de un protocolo para la entrega de la primera tanda de alimentos.

Sandra Pettovello responsabilizó a Pablo de la Torre por el acopio de alimentos prontos a vencer

Esta tarde, luego de anunciar el protocolo de distribución de alimentos, que estará a cargo del Ejército Argentino, Pettovello comenzó un proceso de búsqueda de los responsables de no informar al respecto de la situación de esta mercadería. "Todo necesita la firma de la ministra", explicaron desde la cartera, a la que se le vencía el plazo judicial para definir la entrega de productos.

Quien fue apuntado como responsable de este grave problema para el Gobierno fue el ahora exsecretario de Niñez y Familia, uno de los pocos funcionarios que se mantenía desde el organigrama original del Ministerio de Capital Humano, que se encuentra erosionado por las renuncias y movimientos de direcciones.

Pablo de la Torre, contra Juan Grabois: "Aunque llores no vas a tocar nunca más una sola bolsa de comida"

Horas previas a su despido, de la Torre había apuntado en sus redes sociales contra Juan Grabois, quien había señalado que "hay gente con hambre y 5000 toneladas de comida pudriéndose en galpones".

"Grabois, aunque llores no vas a tocar nunca más una sola bolsa de comida, ni vos ni los delincuentes de tus jefes. Lo que te molesta es que le demos la plata directamente a la gente. Estamos liberando a los pobres de tus manos codiciosas", había respondido el ahora exfuncionario en su cuenta de X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dlTorrePablo/status/1794812601492521116&partner=&hide_thread=false Grabois, aunque llores no vas a tocar nunca más una sola bolsa de comida, ni vos ni los delincuentes de tus jefes.



Lo que te molesta es que le demos la plata directamente a la gente. Estamos liberando a los pobres de tus manos codiciosas. https://t.co/Fgio0lRTYv — Pablo de la Torre (@dlTorrePablo) May 26, 2024

Quién es Pablo de la Torre, ex secretario de Niñez y Familia

Pablo de la Torre, hermano del senador provincial y ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, fue destituido esta tarde de su cargo al frente de la Secretaría de Niñez y Familia. Era uno de los pocos funcionarios que se mantenía desde el organigrama original del Ministerio de Capital Humano.

Previo a ello, se había avocado principalmente a la política local. No obstante, fue uno de los que en 2018 expuso en contra del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en el Senado. Incluso, de la Torre llegó a decir: “De aprobarse esta ley habrá niños argentinos que en democracia no van a poder nacer, no van a poder jugar, amar, reír o llorar”.

En dicha presentación, De la Torre habló también de las Consejerías Guadalupe, creadas en el Hospital Larcade de San Miguel para convencer a las mujeres que llegaban con embarazos no intencionales de que continúen con él, hasta el punto de hostigarlas.

De la Torre llegó al gabinete de Milei por su relación con el ala dura del PRO y con Patricia Bullrich, además de sus ideales vinculados estrechamente a la Iglesia Católica y a la lucha en contra del aborto legal y a favor de “los valores de la familia".