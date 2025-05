Comodoro Py se prepara contra reloj para el nuevo sistema acusatorio

La Cámara de Apelaciones adecúa la estructura para llegar a tiempo a la fecha del 11 de agosto cuando debe empezar a regir el nuevo código procesal. Para los jueces no hay lugar para posibles dilaciones.

Desde el año pasado en la Cámara Federal de Apelaciones vienen trabajando en un proceso de reordenamiento, con la intención de dotarla de una estructura “más horizontal y transparente”. En el tribunal afirmaron que la reforma de la estructura se hace “pensando no solo en el trabajo de la Cámara sino también en la tarea de los juzgados de primera instancia”.

En una serie de acordadas los camaristas encabezados por Mariano Llorens y las vicepresidencias de Eduardo Farah y Roberto Boico, vienen adecuando el flujo de trabajo para preparando el terreno para la implementación del sistema procesal penal acusatorio. Quienes recorren los pasillos de Comodoro Py coinciden en que la fecha del 11 de agosto ratificada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para comenzar a aplicar el sistema acusatorio en la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires, si bien “sorprendió” está alineado con lo que ya venía trabajando.

En cuanto a la advertencia que los nueve fiscales de la primera instancia de Comodoro Py hicieron respecto a la puesta en marcha del nuevo sistema al plantear que “el panorama actual dista de ser auspicioso”, los camaristas si bien coinciden en que hay que adecuar varias cuestiones de infraestructura y de personal, ponen el foco en cumplir con lo que la ley dispone.

Entre los camaristas cunde la idea de que el nuevo sistema dotará a la Justicia de la celeridad tantas veces reclamada por la sociedad, y que se dejará de lado el secretismo de los escritos por audiencias de cara a la gente.

“Tenemos profesionales sumamente capacitados para el nuevo sistema”, confió un camarista de vasta trayectoria. Si bien los jueces aceleraron para llegar a tiempo con la nueva estructura, también esperan que tanto el Consejo de la Magistratura como el Ministerio de Justicia cumplan con la asignación de recursos para que no haya inconvenientes. “De todas formas, el 11 de agosto empezamos, no hay lugar para dilaciones”, dijeron en Comodoro Py.

El nuevo sistema acusatorio tiene la característica particular de que no es lo mismo en cada jurisdicción. De hecho en Comodoro Py llegan casos de alto perfil lo que se convierten en causas complejas vinculadas a actos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado, entre otros delitos, lo que en sí mismo implica una implementación particular.

Es por eso, que en la Cámara de Apelaciones enfatizan que nadie va a invadir el área de nadie, por lo que los fiscales y los jueces de garantía y de juicio van a trabajar con total independencia.

Antes de llegar a los tribunales federales, el sistema se aplica desde 2019 en Salta y Jujuy. Por su parte, el gobierno de Javier Milei lo llevó desde el año pasado a otras regiones del país como Santa Fe, Cuyo, el sur del país y la jurisdicción de Mar del Plata.