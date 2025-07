Destacan la necesidad de una reforma laboral que aborde los desafíos actuales

"El problema es la desigualdad enorme que hay y el Estado interviene, pero no me parece tan sencillo eliminar esa desigualdad enorme en todos los países", confirmó Bueno.

"La ley que todos queremos y que estudiamos tanto no es vieja, pero sí necesita ser modificada porque el mundo fue cambiando. Me parece que a la respuesta nos podemos arrimar con la mirada de las tres partes: Estado, empresarios y trabajadores. Siempre que uno escucha una sola parte entra en el romanticismo, qué lindo que es lo que plantea, es fabuloso cuando uno lo mira desde su lado, pero siempre está la pregunta de quién financia todo. Entonces, ahí se torna fundamental ese diálogo entre las tres partes. Por otro lado, también hay que trabajar en la modificación de los impuestos que hacen al trabajo, porque sino seguimos hablando sobre lo mismo, me parece que tiene que ir acompañando”, expresó Bueno.