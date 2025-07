Causa $LIBRA: ante inmovilidad judicial, Diputados insisten con crear la comisión investigadora

El espacio no entró en vigencia formal dado que se trabó la definición de autoridades. Hayden Davis declaró tener u$s100 millones de la Argentina.

La última iniciativa fue por parte de tres diputados de Unión por la Patria (Litza, Selva y Marino), en la que reclaman " cesar con todas las maniobras dilatorias " y solicitan que "reciba tratamiento urgente" en la Comisión de Asuntos Constitucionales -presidida por el libertario Nicolás Mayoraz - la resolución que modifica el reglamento interno de la comisión investigadora de $LIBRA. Ésta busca que las autoridades del espacio se elijan por el pleno de la Cámara (en donde la oposición alcanzaría una mayoría) y no por los miembros de la propia comisión, que cuenta con 28 legisladores, 14 de cada lado de la grieta .

En paralelo, los diputados avanzan con acciones judiciales. Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica) denunciaron penalmente a Alejandro Melik , titular de la Oficina Anticorrupción (OA), por "abuso de autoridad", "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "encubrimiento", luego de que resuelva desistir de investigar al presidente Javier Milei , bajo la consideración de que no existió "ninguna falta ética".

Por su parte, Juan Marino (Unión por la Patria) presentó un pedido de acceso a la información para conocer qué hizo la Unidad de Tareas de Investigación especial para investigar $LIBRA, creada por el Ejecutivo y con operaciones durante tres meses, desde febrero hasta mayo de este año. El Ministerio de Justicia le negó el acceso, bajo el argumento de que se trata de un caso “reservado”.

Citaciones en Diputados

Las citaciones continúan siendo la principal herramienta que tienen en Diputados. Si bien desde la oposición señalaron que no fue efectiva la convocatoria a Guillermo Francosal recinto (un diputado peronista sintetizó para Ámbito que “él no es el que tiene que estar acá. Algunas de las cosas que dice incluso son creíbles"), insistirán en incluir a Javier Milei y Karina Milei entre la lista de invitados. Hasta el 2028, nadie cree posible que acudan a ningún lugar a expresarse sobre el tema. "A mí me encantaría que el Presidente de la Nación se constituya como denunciante y que denuncie a quien lo estafó, porque acá o se es estafador o se es estafado", analizó Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Aunque ya se ausentaron en pasadas citaciones, los diputados reiterarán las convocatorias a Roberto Silva (quien continúa a cargo de la CNV), Alejandro Melik (titular de la OA) y María Florencia Zicavo (titular de Unidad de Tareas de Investigación ya disuelta). Apuestan principalmente al impacto público de un funcionario respondiendo repreguntas acerca de la complicidad o negligencia del Estado en el fraude. Asimismo, buscan convocar a Mauricio Novelli, reconocido trader y quien habría vinculado a Milei con Davis, cuya madre y hermana fueron vistas retirando bolsos de un banco el primer día hábil tras la estafa.

Novelli Milei (1).jpg Mauricio Novelli, organizador del Tech Forum, en donde estuvo presente Javier Milei.

Hasta el momento, sólo han testimoniado especialistas y un afectado. Es el caso de Martín Romeo, querellante en la causa en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El inversor, que cuenta con el patrocinio de Fernando Burlando, señaló que “los más de 200 damnificados compartían ideas con la campaña del Presidente” y se lamentó porque “esto no fue un episodio aislado, fue un robo orquestado con lenguaje institucional con promesas patrióticas”. “El 86% de los inversores perdieron todo el dinero en las cinco horas siguientes a la difusión del token $LIBRA”, detalló y precisó que “se drenaron del mercado u$s280 millones de y 75.000 inversores resultaron perjudicados en la maniobra”.

Declaró Hayden Davis

El lunes 26 de junio, el desarrollador de $LIBRA, Hayden Davis, presentó un escrito de tres carillas ante el juzgado federal de Nueva York que tiene a su cargo la demanda colectiva por la estafa. El empresario estadounidense estuvo en la Argentina en siete oportunidades (incluso coincidió con Novelli en Casa Rosada) desde septiembre de 2024, pero desmintió que el diseño de la criptomoneda haya iniciado en noviembre del año pasado, cuando participó de la Tech Forum junto a Javier Milei, el propio Mauricio Novelli y el financista Manuel Terrones Godoy.

Además, afirmó que “entendí que $LIBRA se utilizaría en beneficio de pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina” y que no adquirió ninguna de estas criptomonedas, ni para él ni para otras personas, asegurando que no tenía conocimiento de que existía una trama especulativa detrás de su lanzamiento. “Poco después, el presidente Milei decidió eliminar su publicación en X. Hasta la fecha, desconozco el motivo de su decisión, ya que no participé ni fui informado de ella antes de la eliminación”, declaró.

“La decisión del presidente Milei de eliminar su publicación en X alimentó las afirmaciones de que $LIBRA era una estafa, pero estas afirmaciones siguen siendo falsas y los esfuerzos para materializar las ambiciones del proyecto $LIBRA han resultado imposibles de retomar mientras esta orden judicial esté vigente”, añadió Davis. El criptoempresario tiene u$s100 millones de patrimonio argentino, según declara, en calidad de “custodio”. Si bien solicitó enviarlos a una cuenta bancaria designada por el fiscal Eduardo Taiano, el embargo sometido desde la justicia estadounidense imposibilita esta opción.

Martín Romeo.jpg Martín Romeo, uno de los inversores damnificados en la causa $LIBRA. Diputados

Hay ojos internacionales en esos fondos: los acreedores referenciados en el grupo “Palladian Partners”, que tienen una sentencia favorable contra la Argentina por u$s1.500 millones en la causa vinculada a la tergiversación del PBI nacional entre 2005 y 2010, le solicitaron a la justicia estadounidense el acceso a los expedientes de $LIBRA con el objetivo de poder saldar parte de la deuda argentina, que continúa totalmente impaga.

Por otro lado, entre las pericias concretadas por el fiscal Eduardo Taiano se pudo detectar que Hayden Davis utilizó dos teléfonos en sus visitas al país, en las cuales detectó al menos tres llamadas encriptadas, todas ellas de entre 50 segundos y 1:35 minutos, realizadas entre la tarde y la medianoche.