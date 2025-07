Reforma tributaria, laboral y achicamiento del Estado: las tres claves para dar un salto de productividad, según José Luis Espert

El oficialista extendió su discurso sobre las leyes laborales al remarcar la necesidad de una reforma de raíz en el marco que regula las relaciones entre empleador y trabajadores. "No puede ser que un taller pequeño acepte el convenio colectivo que Smata firma con Volkswagen", ejemplificó.

En materia fiscal, Espert cuestionó en primer lugar el sistemas de coparticipación, y puso como caso de impacto nocivo al de Formosa, la provincia más dependiente de estos recursos nacionales, y donde el oficialismo dirigido por Gildo Insfrán acaba de ganar elecciones por un amplio porcentaje de votos.

Además, habló sobre el proyecto de "Inocencia fiscal" impulsado por su bloque, destacando que, en caso de su aprobación, las empresas ya no deberán informar a ARCA los consumos de montos elevados, que para el cálculo del Impuesto a las Ganancias ya no se tendrá en cuenta los cambios patrimoniales de los contribuyentes, y que "no se le preguntará a nadie sobre el origen y el uso de los dólares debajo del colchón".

Por último, el diputado se metió de lleno en la discusión sobre la Provincia de Buenos Aires. Dijo que, en caso de que la Libertad Avanza obtenga la gobernación en un futuro, se llevará a cabo una profunda reducción del Estado, priorizando un mayor presupuesto para los municipios.

"Tiene que haber una reducción drástica del Estado en la PBA. La mitad de los ministerios no tienen sentido, como el de Trabajo (ya que las leyes laborales son federales, el de Medio Ambiente, el de Hábitat, o el de la Mujer". "La gran vida se tiene que dar en los municipios", sentenció.