Diputados: gritos entre lilitos y libertarios en la sesión de Ficha Limpia

Luego de distintas críticas a la bancada oficialista, que tuvo 10 ausencias, Paula Oliveto (Coalición Cívica) intervino preguntando "¿creen que ganar una elección les hace dueño de la historia?" e insinuó un acuerdo libertario con el peronismo: "En el medio están negociando jueces federales para garantizarse impunidad". Ya señalando al sector de La Libertad Avanza , dijo: "A los que están acá sentados, les reconozco haber venido. Espero que sancionen a los miembros de su partido que no estuvieron , porque ahí sí van a demostrar que no están en un acuerdo con aquellos que ustedes dicen que los van a llevar al olvido".

Aunque no era su turno, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza ) pidió una interrupción: "No podía dejar pasar las palabras que he escuchado recién. Los que vienen a lavarse las culpas que han tenido durante todo este año acompañando al kirchnerismo en todas sus políticas y han sido funcionales nos vienen a hablar ahora de moral y de ejemplo. La líder de la Coalición Cívica, Lilita Carrió, fue la que en el 2003 dijo que votaba a Néstor Kirchner con reserva moral". Cuando mencionó a la exsenadora, comenzaron a pararse y gritar los diputados lilitos Ferraro y Frade, que tuvieron respuesta de la libertaria Villaverde. "No tienen vergüenza, vienen a lavarse las culpas" , concluyó Mayoraz.

Se trataba de la última convocatoria de las sesiones ordinarias, en una semana que tuvo tres jornadas consecutivas de actividad en el recinto. El intento del PRO en tratar el proyecto (tuvo una ausencia por enfermedad y dos faltazos desde la provincia de Santa Fe) volvió a fracasar pese a que contaba con apoyo de la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y la UCR. Incluso, obtuvieron menos que en su convocatoria de la pasada semana por la misma agenda, en la que alcanzaron 128 asistentes.

El motivo fue un menor acompañamiento de La Libertad Avanza (pasaron de 2 a 10 faltas), el vaciamiento total de Innovación Federal, Independencia (tucumanos peronistas aliados con Casa Rosada), Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, y menor participación de Encuentro Federal, lo que apunta a un nuevo desplante de las provincias ante la intransigencia oficialista por tratar el Presupuesto 2025.

Nueva sesión sin quórum en Diputados para tratar Ficha Limpia.

A la reforma que buscaba excluir de candidaturas electorales a ciudadanos con condenas en segunda instancia se le sumaba al temario otra modificación electoral en el régimen de sufragio de los argentinos que viven en el exterior del país, para habilitarlos a que lo hagan por modalidad postal. También se suman dos propuestas que cambiarían el Código Procesal Penal y el Código Penal: el juicio en ausencia y las categorías de reincidencia y reiterancia.

Enojo por caída de sesión en Diputados

Una vez caída la sesión, Silvia Lospennato (PRO) -impulsora de proyecto- tomó la palabra y expresó su molestia: "Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy y también van a festejar los terroristas". "Todos sabemos que esta ley hoy se cayó porque la impunidad es muy poderosa", apuntó y agregó que "no creemos en las casualidades y los imprevistos. La semana pasada pensé de buena fe que hubo diputados que tuvieron imprevistos pero hoy me siento burlada". "No va a quedar así para los ciudadanos, que van a mirar con lupa quiénes son los que hoy no vinieron al recinto", concluyó.

Mismo tono tuvo Juan Manuel López (Coalición Cívica), quien apuntó a La Libertad Avanza: "No le mientan a la gente. Quieren confrontar con Cristina Kirchner, la quieren de candidata. Están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo que puede hacerle muy mal a la Argentina. Ese es el acuerdo y se acaba de consolidar". "Yo no le deseo eso a mi país, deseo que los que tienen condena de corrupción, como dice el artículo 36 de la Constitución que se redactó hace 30 años, no puedan ser candidatos porque son traidores a la patria", agregó.

Rodrigo de Loredo (UCR) fue el tercero en intervenir y, tras remarcar los países latinoamericanos y las provincias nacionales que ya cuentan con Ficha Limpia, manifestó que existe "una envergadura estructural de la corrupción de la cual muchos bloques hoy están siendo cómplices". "El oficialismo se ha ocupado en su estrategia ultrapolarizadora, con fines electorales inmediatos, de que esto no prospere", interpretó.