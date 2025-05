Docentes y no docentes convocan a una nueva marcha en defensa de las universidades públicas

Mientras tanto, el vínculo del Gobierno con los distintos gremios universitarios está roto desde noviembre el año pasado. "No hay ningún tipo de diálogo, no porque nosotros no queramos, sino porque no levantan el teléfono en Pizzurno (sede de la Secretaría de Educación)", asegura a Ámbito Pablo Perazzi, secretario general de Feduba (Conadu).

Los aumentos que les dieron a los docentes y no docentes desde noviembre son los que recibe el resto del sector publico que no llega ni al 1,5% de aumento mensual, siempre por debajo de la inflación IPC. "Nosotros entendemos que esto va a ser así hasta que termine el actual Gobierno. No hay modo de que el Gobierno, que está sobre ideologizado, retroceda en el reclamo salarial, porque se le va la ficción del superávit", pronóstica Perazzi.

El apoyo del Consejo Superior de la UBA y las críticas al Gobierno

Es escenario difícil es compartido también por las autoridades de la UBA. En una resolución aprobada el 14 de mayo, el Consejo Superior de la Casa de Altos Estudios, expresó su adhesión a la movilización, algo poco habitual antes del gobierno libertario.

En la resolución advirtieron "los negativos impactos que para la Universidad tiene la política presupuestaria en materia de financiamiento de la Educación Superior viene llevándose adelante por parte del Gobierno Nacional desde el 10 de diciembre de 2023".

En la resolución reclaman una Ley de Financiamiento Universitario "que pueda brindar respuesta integral a dichas problemáticas y garantizar el sostenimiento y crecimiento de la Universidad Pública Argentina".

Salarios a la baja

En el cierre de la campaña porteña de La Libertad Avanza, Javier Milei infló el pecho con el 2,8% de inflación IPC de abril difundido por el INDEC y volvió a sostener que los salarios están creciendo por arriba de ese número. Lo que no dice el Presidente es que se trata de un promedio general de todos los rubros. Pero si se lo analiza sector por sector, hay algunos que no sólo no le ganan a la inflación, sino que pierden.

Los docentes universitarios son uno de los sectores que más han perdido desde la llegada de Milei a la Rosada. En abril recibieron un magro aumento del 1,3%, bastante lejos del 2,8% registrado por el INDEC. He aquí el principal punto de conflicto que el Gobierno se niega a discutir.

Esta perdida ha sido una constante desde el 10 de diciembre de 2023. Desde esa fecha hasta abril de este año, la inflación acumulada alcanzó el 196,5%, mientras que el salario docente subió un 114,2% en el mismo período, según el informe de abril del Módulo de Condiciones Laborales Docentes (MOCLADUNA).

De esta manera, con una política universitaria que no tiene vistos de cambiar, se espera una mayor conflictividad, con más movilizaciones, paros y clases de públicas.