Corte Suprema: emergen sospechas en torno al intento de robo al auto de Horacio Rosatti

El hombre que fue detenido cuando intentó abrir el vehículo oficial declaró que iba buscando objetos de valor, pero las imágenes muestran que apuntó al auto del presidente del máximo Tribunal. No supo explicar para qué tenía un handy.

Jaqueado por las imágenes que lo ubicaron en la puerta de los tribunales, Barruet quiso explicar que buscó abrir el auto para ver si en el interior había algún celular o computadora. Sin embargo, no pudo responder las preguntas del fiscal Diego Luciani ante otros indicios que lo complican .

La fiscalía está convencida de que no se trató de un simple atraco. Para los acusadores, "alguien mandó al ladrón a abrir la camioneta asignada a Rosatti”. Esta es la sospecha que sobrevolará este juicio y según los investigadores, podría arrojar sorpresas que tengan algún vínculo con la política .

Así se despende del interrogatorio de Luciani en la audiencia que encabezó el juez Néstor Costabel. "Más allá del hecho, acá se busca saber qué hay detrás del hecho”, dijo Luciani al interrogar al acusado. “Usted no intentó sustraer ninguna otra camioneta”, señaló el fiscal.

rosatti robo.mp4

Barruet insistió en que no sabía que el auto pertenecía al presidente de la Corte y dijo que solo se había acercado por curiosidad. Sin embargo, el fiscal no lo encontró creíble cuando afirmó que no había visto otro vehículo en el lugar, algo q contrasta con las imágenes del hecho. Era un jueves al mediodía y muchas personas circulaban por tribunales, además de que en ese área se estacionaron vehículos asignados a la Corte Suprema.

Otro de los puntos que no cierran para la fiscalía es que llevaba un handy. El acusado no siquiera pudo decir un teléfono cuando le pidieron sus datos y le incautaron lo que llevaba en su poder. Sin embargo afirmó que hacía cuatro meses había comprado un handy, aunque no iba a hablar con nadie, según dijo. Tras su indagatoria, el tribunal escuchó a varios testigos (dos policías y el dueño de un local que presenció el hecho).

El sospechoso intento de robo a Rosatti

Todo ocurrió el 30 de mayo de 2024, mientras se celebraba una audiencia pública con la presencia de Horacio Rosatti, jueces federales y representantes del Consejo de la Magistratura. En ese contexto, Berruet fue sorprendido forzando la cerradura de una Toyota SW4 oficial, asignada al presidente de la Corte Suprema, dentro del estacionamiento reservado al máximo tribunal, sobre la calle Uruguay y en la puerta misma del Palacio de Tribunales.

Armado con un objeto punzante, amenazó al custodio que lo descubrió y huyó a pie por la calle Uruguay, en sentido contrario a la circulación. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad y terminó dos cuadras después, cuando fue detenido en la esquina de Lavalle y Paraná por agentes de la Policía de la Ciudad.

Berruet, oriundo de Córdoba, ya tenía una orden de captura vigente desde mayo de 2023 por una causa de violencia de género contra su expareja, además de más de diez antecedentes por robos, hurtos y resistencia a la autoridad. El juicio podría llegar a establecer si el hombre fue a realizar un trabajo por encargo sobre el vehículo de Rosatti.