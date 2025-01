El mensaje de Javier Milei tras el pago de la deuda

image.png El festejo Javier Milei tras el pago de la deuda. @JMilei / X

Así lo consideró Milei quien, como tiene acostumbrado, utilizó sus redes sociales para dejar un breve mensaje sobre lo ocurrido: "Las deudas se pagan. Viva la Libertad Carajo", publicó el jefe de Estado a través de su cuenta de X.

De la misma manera, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también se pronunció sobre el hecho: "Dicen que lo prometido es deuda. En este caso, PAGADA!", sentenció.

El Gobierno hizo el mayor pago de deuda en tres años y el mercado anticipa los efectos

El pago fue hecho por el Banco Central (BCRA) y, aunque el desembolso impactó a las 10 en las cuentas de los tenedores, algunos de los beneficiarios no verán hoy el dinero en sus cuentas a causa de un feriado en Estados Unidos. En detalle, los tenedores de Bonares van a ver hoy a la mañana acreditado los fondos, pero quienes tienen Globales recibirán el dinero recién entre el viernes y la semana que viene, dado que el Bank of New York (BoNY) paga recién mañana a causa del asueto por duelo en EEUU por la muerte del expresidente Jimmy Carter.

Así, los bonos que gatillarán pagos son los Bonares -con ley argentina- (AL29, AL30, AL35, AL38 y AL41), los Globales -con ley extranjera- (GD29, GD30, GD35, GD38 y GD41), ambos denominados en dólares, y los Globales nominados en euros (GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46).

Frente a este desembolso, los expertos analizan cuáles serán los próximos pasos que analiza el mercado para determinar la futura performance de la deuda soberana y sobre todo qué títulos tienen un mayor potencial de suba. Uno de los primeros efectos que sopesa el mercado es el impacto en reservas ya que el BCRA perderá gran parte de lo embolsado en los primeros días del año debido a las obligaciones de deuda que el Tesoro debe afrontar.

PPI detalló que "el pago de cupones y amortizaciones del 9 de enero provocará una baja en las reservas líquidas (hoy cerca de los u$s16.000 millones) de unos US$3.300 millones (correspondientes al capital, debido a que los intereses ya están depositados en el exterior), aunque dejará sin cambios las netas, a raíz de que los depósitos del Tesoro en el BCRA ya se encuentran deducidos como pasivo de corto plazo". En consecuencia, las reservas bajarían en la misma magnitud que lo que aumentaron hasta el momento en 2025. Casi todo el grueso corresponde al GD30 (u$s1.166 millones) y al AL30 (u$s1.087 millones).

A mediados de septiembre, el Tesoro había girado unos u$s1.528 millones al Banco Central (BCRA) para pagar deuda y en octubre, el BCRA regulador monetario envió u$s998 millones y el equivalente a unos u$s60 millones en euros a un banco en Nueva York para cancelar los intereses de este vencimiento de enero de los bonos globales en dólares (GD) y luego anunció que tenía fondos para cancelar los vencimientos de capital. Antes de dar ese paso, el Gobierno cerró un REPO con cinco bancos por u$s1.000 millones con el objetivo de apuntalar las reservas de cara al pago.

La expectativa para la dinámica de mercado este jueves es moderada por el feriado en EEUU, pero hay consenso en la city respecto de que esto generará un impacto positivo porque demuestra que el Tesoro argentino cumple con los vencimientos y muestra que el Gobierno está dispuesto a honrar sus obligaciones.