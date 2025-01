El PRO cede terreno en Córdoba y se tiñe de violeta para competirle al oficialismo

Por eso el expresidente decidió no dejar espacio a la incertidumbre e intervenir la sede del PRO en Córdoba , cuya titularidad en manos del diputado Oscar Agost Carreño comenzaba a resultarle esquiva, para que sea un ejemplo del potencial de una coalición: derrotar al peronismo cordobés, que gobierna en la provincia desde 1999. "Macri pateó el tablero", analizaron para este medio desde su entorno , y plantearon que " nunca lo entendieron , pero si supieran lo que él quiere se van a caer de espaldas".

Hasta ahora, su decisión no se efectivizó en ninguna respuesta de Casa Rosada. Los únicos puentes que parecen ser tendidos son las declaraciones mediáticas de Milei , que no repercuten en una convocatoria que pueda materializar en el corto plazo una estrategia electoral nacional conjunta. Sin embargo, los representantes cordobeses del PRO se acercan a la unanimidad en constituir una alianza con las figuras libertarias de la provincia.

javier milei y mauricio macri.jpg Milei y Macri mueven las fichas y definen la estrategia electoral de sus partidos. Noticias Argentinas

Repercusión en el PRO cordobés

La postura de Mauricio Macri encuentra recepción en la dirigenta cordobesa Soher El Sukaria, que pasó del Concejo Deliberante de la capital provincial a ocupar un cargo nacional al frente de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. También adhiere a esa postura la diputada Laura Rodríguez Machado, que mostró su explícito rechazo a la intervención del PRO por su cercanía con Patricia Bullrich pero sostiene la esperanza en que ella tome la lapicera a la hora de definir lugares en la lista electoral. La operatividad de una eventual alianza continúa siendo uno de los interrogantes del año electoral.

La nota de disidencia la dio el propio Agost Carreño, extitular del PRO pero miembro del bloque Encuentro Federal, al publicar en sus redes sociales que "nuestro compromiso debe ser construir una alternativa sólida que garantice un cambio real, responsable y federal para Argentina. Tampoco quiero que vuelvan los K, pero, antes de anunciar alianzas por redes sociales, debemos preguntarnos si es posible alcanzar un acuerdo político serio". "En el PRO siempre defendimos un Estado eficiente, mientras que LLA propone desmantelarlo. Si logramos coincidencias con ellos, la discusión debe ser verdaderamente federal", añadió.

Dentro del Senado, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, dio su opinión con sinceridad al analizarque "el PRO Córdoba es un cabaret, es cualquier cosa" y consideró que "hoy Mauricio no está con todo el apoyo y la renovación necesaria como para estar al lado o competirle a Milei", aunque apuntó que "es necesario que transiten en paralelo para que el PRO sobreviva".

"Queremos una integración: todos juntos opositores al mundo K", señaló para Ámbito una diputada cordobesa que se opone a la gestión gubernamental de Martín Llaryora, cuyos brazos legislativos se pronuncian cada vez con mayor vehemencia contra las políticas de retenciones al agro que sostiene la gestión de Javier Milei. "Hasta cuando el campo va a poner, poner, poner, poner y nunca recibir una buena noticia a cambio", expresó en esa línea el diputado Carlos Gutiérrez en sus redes sociales.

La misma legisladora agregó: "Muchos no saben dónde están parados. Todo el mundo me llama para ver lo que pienso y cuando le pregunto qué quieren no saben". En esa situación incómoda quedó el radicalismo provincial, opositor a la administración cordobesa pero cercano al Gobierno nacional con el desafío de mantener una identidad propia. "Está todo muy ajetreado", admitieron para este medio, pero remarcaron que "hay que ser muy prudente a lo largo de este tiempo con el esquema de alianzas y hay que dar la discusión interna dentro del Congreso partidario para ordenarnos". Luis Picat, uno de los desafiliados de la UCR por alinearse con Javier Milei, salteó esa etapa.